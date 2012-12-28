В Липецкой области станет прохладнее

В регион вернутся «минусовые» температуры.

5 марта Липецкая область окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления, погода без осадков сохранится еще на день. 6 марта влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт с волнами, который принесет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 7 марта существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -6 до -11, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -8 до -10, днем — около нуля градусов.День 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 25 градусов мороза.