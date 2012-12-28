Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя
Цифровые проекты НЛМК показали липецким студентам на выставке в Корпоративном университете
Погода в Липецке
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20 минут назад
В Липецкой области станет прохладнее
В регион вернутся «минусовые» температуры.
Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов мороза, что на 0-2 градуса ниже климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от -6 до -11, днем — от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -8 до -10, днем — около нуля градусов.
День 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году — 25 градусов мороза.
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