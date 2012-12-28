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сегодня, 15:42
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У отказавшегося от медосвидетельствания гонщика конфисковали «Киа Рио»

Речь идёт о ночной погоне 10 апреля прошлого года в Липецке.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 40-летнему водителю за повторную пьяную езду — ранее он уже был лишен водительских прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Речь идёт о случае, который произошёл 10 апреля прошлого года в Липецке, когда сотрудники ДПС гнались за водителем, который проигнорировал требование инспекторов остановиться. Напомним, погоня за автомобилем «Киа» началась в районе кольца Трубного завода и закончилась только во дворах 21-го микрорайона. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик. Как оказалось, мужчина уже был лишен прав и снова сел за руль пьяным, попутно во время погони совершив массу других нарушений. После погони от медицинского освидетельствования он в очередной раз отказался.

«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено 460 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года. Автомобиль осужденного конфискован в собственность государства», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (2)

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37 минут назад
читать такие новости каждый день !
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Ком Ментарий
58 минут назад
Ну вот есть же хорошие новости! Ещё одним неадекватом на дорогах станет меньше.
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