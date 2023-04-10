Происшествия
сегодня, 17:20
Ночью в Липецке несколько экипажей ДПС гнались за водителем без прав
Инцидент произошел ночью 10 апреля.
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Минувшей ночью сотрудников ДПС гнались за водителем, который проигнорировал требование инспекторов остановиться.
По данным GOROD48, погоня за автомобилем «Киа» началась в районе кольца Трубного завода и закончилась только во дворах 21-го микрорайона. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик.
После выяснения личности водителя стало понятно, почему он пытался уехать от автоинспекторов — в этом году мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде. И это не считая нарушений во время погони.
По данным GOROD48, погоня за автомобилем «Киа» началась в районе кольца Трубного завода и закончилась только во дворах 21-го микрорайона. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик.
После выяснения личности водителя стало понятно, почему он пытался уехать от автоинспекторов — в этом году мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде. И это не считая нарушений во время погони.
Мимо проходил
Животиков Володя