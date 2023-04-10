Происшествия

сегодня, 17:20

Ночью в Липецке несколько экипажей ДПС гнались за водителем без прав

2 800
#погоня #ДПС

Инцидент произошел ночью 10 апреля.

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Минувшей ночью сотрудников ДПС гнались за водителем, который проигнорировал требование инспекторов остановиться. 

По данным GOROD48, погоня за автомобилем «Киа» началась в районе кольца Трубного завода и закончилась только во дворах 21-го микрорайона. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик.

После выяснения личности водителя стало понятно, почему он пытался уехать от автоинспекторов — в этом году мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде. И это не считая нарушений во время погони.
2 800
#погоня #ДПС

Комментарии (2)

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Мимо проходил

18 минут назад
А если не тупик ,до утра гонялись бы?
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Животиков Володя

47 минут назад
авто конфисковать, деньги отдать жене, что бы потратила на детей
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