сегодня, 08:17
Задержанный после ночной погони водитель стал фигурантом уголовного дела
Оказалось, что три месяца назад его уже ловили за пьяную езду.
Погоня за водителем началась в районе кольца Трубного завода, где экипаж ДПС попытался остановить его за опасную манеру вождения, и закончилась только во 21-м микрорайоне. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик. При задержании 39-летний мужчина оказал сопротивление.
От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. При проверке по базам данных полицейские установили, что в январе он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, а также к административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.