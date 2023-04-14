Задержанный после ночной погони водитель стал фигурантом уголовного дела

Оказалось, что три месяца назад его уже ловили за пьяную езду.

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В отношении 39-летнего водителя автомобиля «Киа», который ночью 10 апреля пытался скрыться от экипажей ДПС , возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 КРФ РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). При этом на водителя составлены пять протоколов за нарушения правил движение при бегстве от полицейских.Погоня за водителем началась в районе кольца Трубного завода, где экипаж ДПС попытался остановить его за опасную манеру вождения, и закончилась только во 21-м микрорайоне. Здесь водитель «Киа» запутался во дворах и въехал в тупик. При задержании 39-летний мужчина оказал сопротивление.

От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. При проверке по базам данных полицейские установили, что в январе он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, а также к административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

