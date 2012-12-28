Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
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7 минут назад
Ссора из-за собаки закончилась переломом носа и семи рёбер
Хозяин собаки породы Джек-рассел-терьер жестоко избил прохожего.
Из-за этого начался словесный конфликт, перешедший в рукоприкладство. Хозяин собаки сначала ударил прохожего кулаком по лицу, отчего тот упал на снег. Но собаковод продолжил бить и лежачего: он несколько раз ударил мужчину обеими ногами — всего было нанесено не менее 10 ударов ногами по туловищу, голове и лицу и ещё не менее 5 ударов кулаками.
Прохожий схватил хозяина собаки за куртку — она и цепочка даже порвались. Потерпевший, на удивление, даже предложил возместить ущерб и тут же сходил с оппонентом в банкомат, снял и отдал 6000 рублей. Видеозапись, сделанная у банкомата, потом стала вещдоком.
Ведь возмещать ущерб и заглаживать вину в конце концов пришлось самому хозяину собаки — у его оппонента оказались сломаны 7 рёбер и нос, а на лице остались синяки. Мужчину на скорой доставили в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед», где госпитализировали с диагнозом: «Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом рёбер, ушиб правой почки, гематома пароорбитальной области слева, перелом костей носа». Избитый мужчина с 16 по 23 декабря лечился в стационаре.
После этого уже собаковод вернул потерпевшему 6000 рублей, а также выплатил сверху 20 000 рублей и извинился.
Также Октябрьский районный суд вынес приговор собаководу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека: мужчина получил два года лишения свободы условно.
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