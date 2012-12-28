Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Через город течет зловонная жижа: река Липовка побелела по всему течению
Общество
Липчанин лишился кисти правой руки в мясорубке
Происшествия
Кто устроил шанхай на улице Горького?
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили погибших на СВО близнецов
Общество
Уникальный силач из Новой Деревни преодолел отметку в 500 мировых рекордов
Спорт
43-летняя женщина сбила мальчика на самокате и уехала с места аварии
Происшествия
Многодетная мать планирует открыть швейное производство
Общество
Липецкая вечЁрка: кисть в мясорубке, поджигатели атакуют и Шанхай в центре города
Общество
На двух десятках улиц и в четырех садоводчествах отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: мистическая премьера в театре, липчане уходят на обед и не возвращаются
Общество
Читать все
Улицу Белана соединят с Воронежским шоссе
Общество
Находка у тира может обернуться пятью годами лишения свободы
Происшествия
Мать утонувшей в ванной девочки-двойняшки получила год ограничения свободы
Происшествия
Оренбургская зоозащитница: «Меня пугали «крышей» Кретовой»
Общество
В липецком театре поставили фэнтези про любовь и свободу
Культура
Ельчанка-клептоманка отправилась на два года в колонию-поселение
Происшествия
Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
Происшествия
В Липецкой области зарегистрировано 11 случаев кори
Здоровье
Ссора из-за собаки закончилась переломом носа и семи рёбер
Происшествия
На НЛМК определили лучшего водопроводчика доменной печи
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
114
7 минут назад

Ссора из-за собаки закончилась переломом носа и семи рёбер

Хозяин собаки породы Джек-рассел-терьер жестоко избил прохожего.

В Липецке хозяин собаки жестоко избил прохожего. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл рано утром 16 декабря 2022 года. Липчанин в районе дома №5 по улице Краснознамённой выгуливал собаку породы Джек-рассел-терьер. Собака начала лаять и кидаться на мужчину, который шёл на работу. Прохожий попросил хозяина убрать агрессивную собаку, но он не реагировал. Дальше показания немного расходятся: по словам хозяина собаки, прохожий хотел в ответ ударить собаку ногой, и он вступился за питомца. Также прохожий схватил собаковода за шиворот.

Из-за этого начался словесный конфликт, перешедший в рукоприкладство. Хозяин собаки сначала ударил прохожего кулаком по лицу, отчего тот упал на снег. Но собаковод продолжил бить и лежачего: он несколько раз ударил мужчину обеими ногами — всего было нанесено не менее 10 ударов ногами по туловищу, голове и лицу и ещё не менее 5 ударов кулаками.

Прохожий схватил хозяина собаки за куртку — она и цепочка даже порвались. Потерпевший, на удивление, даже предложил возместить ущерб и тут же сходил с оппонентом в банкомат, снял и отдал 6000 рублей. Видеозапись, сделанная у банкомата, потом стала вещдоком. 

Ведь возмещать ущерб и заглаживать вину в конце концов пришлось самому хозяину собаки — у его оппонента оказались сломаны 7 рёбер и нос, а на лице остались синяки. Мужчину на скорой доставили в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед», где госпитализировали с диагнозом: «Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом рёбер, ушиб правой почки, гематома пароорбитальной области слева, перелом костей носа». Избитый мужчина с 16 по 23 декабря лечился в стационаре.

После этого уже собаковод вернул потерпевшему 6000 рублей, а также выплатил сверху 20 000 рублей и извинился.

Также Октябрьский районный суд вынес приговор собаководу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека: мужчина получил два года лишения свободы условно.
собака
конфликт
побои
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru