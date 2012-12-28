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Общество
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59 минут назад
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В Липецкой области подорожали стройматериалы
Инфляция в регионе составила в январе 6,9%.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, продовольственная инфляция в январе почти не изменилась по сравнению с декабрем и составила 8,0%.
Снизился рост цен на яйца. Причина — расширилось их предложение на рынке, в том числе за счет импорта. Ускорился рост цен на рыбное филе и мороженую рыбу: увеличились пошлины на судовое топливо, возросли издержки промысловиков.
Непродовольственная инфляция повысилась до 6,1%. В Липецкой области наблюдался повышенный спрос на строительные материалы. Причина — рост жилищного строительства в регионе в прошлом году. В итоге возросли цены на керамическую плитку и линолеум, ускорился рост цен на обои.
Рост цен на услуги уменьшился до 6,1%. Тарифы на услуги связи почти не менялись. Рост цен на коммунальные услуги снизился.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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