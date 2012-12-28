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Статистика: в январе дорожало подсолнечное масло и дешевели яйца
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Экономика
9
7 минут назад

Статистика: в январе дорожало подсолнечное масло и дешевели яйца

Индекс потребительских цен в январе 2024 года составил 100,84%, в январе прошлого года инфляция оказалась чуть ниже, тогда индекс потребительских цен составил 100,69%, сообщает Липецкстат. 

Продовольственные товары подорожали в январе на 1,01%. В этой группе заметнее всего увеличились цены на подсолнечное масло — в среднем на 4%. На 1-2% подорожали говядина, молоко, свинина, мясные консервы, соль, соусы, специи, концентраты, овощные консервы, кондитерские изделия, мясные субпродукты, копченые продукты из мяса и птицы, чай, кофе, фруктово-ягодные консервы, сыры. Вместе с тем цены на яйца снизились на 7%, сахар, сливочное масло, мясо птицы, муку — на 2-3%, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, макаронные изделия — на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.

Цены на непродовольственные товары в январе выросли на 0,43%. Так, повысились цены на 1-2% на инструменты и оборудование, трикотажные изделия, школьно-письменные принадлежности, галантерейные изделия, автомобильный бензин, ювелирные изделия, часы, печатные издания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, средства связи. Вместе с тем снизились цены на газовое моторное топливо, персональные компьютеры, товары для спорта, телерадиотовары — на 1-2%.

Цены и тарифы на услуги в январе увеличились на 1,18%. Здесь стали дороже на 6% услуги прачечных, на 4% — жилищные услуги, плата за посещение детского ясли-сада, цена билетов в театры, услуги банков, медицинские услуги, услуги профессионального обучения. Также на 1% выросли цены на услуги по ремонту обуви, услуги парикмахерских, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, услуги фотоателье, стоимость обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования. Вместе с тем услуги гостиниц подешевели на 4%.

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