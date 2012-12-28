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32 минуты назад

Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника

8 июня в России отмечается День социального работника. Это праздник с более чем 300-летней историей: 8 июня 1701 года Петр I подписал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. А в 2000-м году Владимир Путин учредил уже современный праздник. Получается, что в этом году у праздника еще один юбилей — четверть века. 25-й День социального работника в Липецкой области отпраздновали с размахом — фестивалем «Липецкое долголетие» в Нижнем парке и большим праздничным концертом в здании государственного театра танца «Казаки России».

Праздник энергии, творчества, оптимизма и вдохновения в Нижнем парке начался утром с бодрящей зарядки, танцевального флешмоба и ярких творческих номеров со всей области: от хоровода под песню «Матушка-земля» и выступления ложкарей до зажигательных греческих и латиноамериканских танцев. 

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Чего здесь только не было! Например, Марина Келлер из областной общественной организации  «Территория здоровья» зазывала попробовать практику гвоздестояния.  Самые стойкие и смелые сразу получали призы — фирменные кружки. 

— Наша организация поддержана Фондом президентских грантов. Участникам проекта «Липецкое долголетие» мы предлагаем различные оздоровительные практики: такие, как йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, танц-микс, цигун, ролибол. Ведь движение — это жизнь! «Липецкое долголетие» и «Территория здоровья» помогают её продлевать, делать яркой и активной — независимо от цифр в паспорте, — сказала Марина Келлер.

По соседству — группа женщин в кокошниках. Это коллектив «Селяночка» из Тербунов. Из Тербунов на праздник приехали и женщины в венках — участницы группы «Долголетие». По словам Галины Карташовой, она в этом коллективе самая молодая — всего 58 лет. А вообще в «Долголетие» постоянно ходят 27 человек, самой старшей участнице — 73 года. 

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Венки из плетёных полевых цветов, зелёной травы, ивовых и берёзовых веток в этом году стали главным символом праздника. Ведь День социального работника совпал ещё и с Троицей, которая также будет отмечаться в это воскресенье.  Для тех, кто пришёл без своего венка — тут же бесплатный мастер-класс от Людмилы Меркуловой по плетению в разных стилях с предоставлением всех природных материалов и заготовок. 

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А уже в венках девушки 55+ могли сделать красивые снимки в специальной фотозоне, записаться в проект «Липецкое долголетие» и подключиться к системе «Забота», в которой представлена актуальная информация по существующим в регионе мерам социальной поддержки и социальным услугам, уроки финансовой грамотности, и афиша мероприятий. Новые и действующие участники «Липецкого долголетия» также могли стать участником лотереи и выиграть фирменный мерч. 

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 — Движение «Липецкое долголетие» объединяет 35 000 людей старшего возраста! Но мы считаем, что у нас ещё огромные перспективы, чтобы развиваться. Присоединяйтесь все, кто считает себя активным, позитивным, жизнерадостным, творческим человеком, любящим жизнь и людей! С летом вас, со здоровьем, c праздником! — сказала со сцены в Нижнем парке министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

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Чуть позже уже с другой сцены — в здании государственного театра танца «Казаки России» Татьяну Андрееву председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков назвал самым любимым министром в областной думе: потому что все законопроекты в части социальной поддержки сразу получают единогласное одобрение у депутатов, независимо от их фракционной и партийной принадлежности. 

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Со сцены нового театра говорили о самых значимых результатах работы Министерства социальной политики за последнее время. А гордиться и хвалиться есть чем: 350 000 жителей Липецкой области (то есть примерно каждый третий житель региона) получают различные меры социальной поддержки. Например, к 80-летию Победы были сделаны выплаты трём тысячам ветеранов и тружеников тыла. 

В 2025 году услуги социального обслуживания получили около 16 500 человек, из них примерно 2 300 человек в стационарах — в интернатах, реабилитационных центрах. Более 14 000 жителей Липецкой области получают услуги соцработников на дому, в том числе 460 подопечных – это лежачие люди, восстанавливающиеся после тяжелых травм, болезней, операций, инсультов. 

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Особое внимание в регионе уделяется поддержке участников СВО и их семей: только за последний год было решено более 50 000 их вопросов. Каждый день служба социальных кураторов на связи со своими подопечными через цифровую платформу «Забота». К этой платформе подключены и многодетные семьи — а их в Липецкой области 17 000, в этих семьях растут 56 000 детей.  А всего в сфере социальной защиты работают пять цифровых платформ, в том числе чат-бот, системы «Умный дом» и «Квазар». 

Липецкая область — лидер в России по оформлению электронных удостоверений для многодетных семей. Запущен уникальный проект «Важный пассажир», обеспечивающий безопасность и комфорт для беременных женщин. 

В области поддержки детства и материнства постоянно появляются новые сервисы: это и няни, и прокат детских товаров, и современные медицинские исследования для будущих мам. А на рождение третьего ребёнка в регионе выделяют 300 000 рублей! 

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Сегодня социальные помощники также работают в 10 крупных больницах Липецкой области, помогая пациентам и облегчая труд медработникам. 

Проект «Липецкое долголетие» предлагает для 35 000 своих участников уже 50 видов различных активностей и сотни бесплатных площадок по всей области. А благодаря социальным контрактам помощь получили уже более 20 000 жителей региона. 

Липецкая область постоянно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры, а значит — в доброту, заботу и здоровье. За год отремонтированы помещения на общей площади 30 000 квадратных метров — а это как четыре футбольных поля! 

Ведётся строительство нового здания Геронтологического центра Липецкой области и жилого корпуса в Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов — а это ещё 340 новых мест для тех, кто нуждается в заботе. А строительство нового высокотехнологичного корпуса «Серебряный век» в филиале «Введенский» Геронтологического центра Липецкой области уже завершено. 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, поздравляя 5000 соцработников с профессиональным праздником, сравнил вновь открывающиеся социальные объекты с пятизвёздочными отелями и даже больше — оценил их категорией 5+. 

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— В этот праздник всегда принято говорить добрые слова. У меня это слова счастья от того, что вы у нас есть! Мы часто говорим про различные службы, что они одни из лучших в России.  Но министерство заботы и благополучия Липецкой области —  самое лучшее! (Это неофициальное название министерства социальной политики, которое недавно появилось на его вывеске — GOROD48) Мы это знаем не понаслышке. Я не буду кривить душой: к нам многие приезжают и изучают то, что удалось сделать и что мы делаем. Вчера гостей проводили, в понедельник опять со всей страны гостей встречаем — все едут смотреть то, как вы замечательно работаете. Те объекты, которые мы вместе с вами построили, полны внимания и заботы к людям, которые в этом очень остро нуждаются.  За это вам отдельное спасибо! И сами эти объекты прекрасны. Я всегда говорю своему заместителю Ольге Белоглазовой — опять построили объект 5+. Как будто это пятизвёздочные отели! И этот уровень не понижается! Это прекрасно! В таких учреждениях приятно и работникам, и тем, кто пользуется вашими услугами! С праздником, дорогие мои! Работайте и дальше на благо жителей Липецкой области!  

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По традиции лучшие работники сферы социальной защиты населения получили награды из рук губернатора Игоря Артамонова и спикера Липецкого областного Совета депутатов Владимира Серикова — почётные звания и областные премии: «Добродея», «Призвание», «Милосердие»,   «Лучший молодой специалист»,  «Лучший наставник»,  «Лидер-руководитель». В числе награждённых были руководители отделений и помощники по уходу, медсестры, семейные кураторы, воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы физподготовки.  

Церемония награждения продолжилась праздничным концертом.

социальная защита
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