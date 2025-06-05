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сегодня, 13:36
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Ремонт школ, освещение и благоустройство: Игорь Подзоров провел стратегическую сессию с жителями 18-го округа.

По сложившейся традиции разговор на стратегической сессии в гимназии №64, которую провёл депутат Липецкого городского Совета Игорь Подзоров, начали с последних новостей и кратких итогов последних пяти лет в 18-м избирательном округе. 

Игорь Подзоров рассказал жителям 18-го округа о реализации программы «Мой двор», благодаря которой за последние годы были благоустроены пять дворов района.

— Жильцы этих дворов собрали инициативные группы, подписи и получили новые парковки и игровые площадки, — рассказал Подзоров.

Благодаря фонду «Милосердие» по программе «БлагоДворительность» сейчас преображается двор на улице Мичурина, 36 и 38, в нём возводят многофункциональную площадку. 

Кстати, двор на Мичурина выбран для благоустройства не случайно — он рядом со школой, и в нём всегда много детей и родителей. Как и во дворе самой гимназии №64 — своего рода точке притяжения для всего района. Здесь и бегуны, и увлекающиеся скандинавской ходьбой пенсионеры, и мамочки с колясками… Теперь ко Дню металлурга появится ещё одно любимое место для отдыха и занятия спортом!

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По наказам избирателей сделана пешеходная дорожка к гимназии №64. Во время благоустройства дорожки пришлось спилить несколько деревьев, однако по инициативе Игоря Подзорова совместно с жителями вместо снесенных деревьев были посажены новые. Сейчас их регулярно, раз в неделю, поливают городские службы. 

Из ближайших перемен в округе — капитальный ремонт школы №72 стоимостью более 160 миллионов рублей, также в рамках комплексного благоустройства будет обустроена спортивная площадка школы.

Одна из болевых точек района — 75–80% жилого фонда находилось в управлении двух проблемных компаний. Одна из них недавно обанкротилась, и её дома переходят в другую УК. Как раз с этим переходом был связан один из вопросов к депутату.

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Жительница дома №7 по проспекту Победы посетовала: новая управляющая компания неожиданно оказалась аж на Сырском Руднике, и доехать туда — даже чтобы заключить договор — проблематично. К тому же жильцам дома прислали сразу две квитанции — от старой управляющей компании и от новой.

Игорь Подзоров объяснил причину появления двух платежек: первая УК прислала счёт за общедомовые нужды, который был выставлен ещё до смены компаний, вторая — счёт за текущее содержание и ремонт жилья с того месяца, когда взяла дом, то есть жильцы не будут платить два раза за одно и то же.

— О расположении управляющей компании я уже сообщил руководителю ГЖИ. По нормам управляющая компания должна находиться в радиусе трёх километров от обслуживаемого дома. Сырский Рудник — это, конечно, гораздо дальше.


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Что ещё будет сделано в округе? Новая система уличного освещения появится на Гоголя, 1. Также «Горсвет» проектирует освещение подходов к гимназии №64, её прогимназии (бывший детский сад №122) и детскому саду №130.

Самыми важными направлениями ближайшей работы в округе участники стратегической сессии выбрали обустройство детских и спортивных площадок, ремонт дорог и проездов и освещение.
стратегическая сессия
наказы избирателей
Игорь Подзоров
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Комментарии (1)

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Сначала новые
житель города
40 минут назад
как выборы на носу - так сразу сессии начинаются
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