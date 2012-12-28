Второй раз за день в Ельце объявлен красный уровень угрозы

Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района объявлена сегодня вечером. Второй раз за день. Красный уровень отменили в Ельце и районе только около 16.00.Экстренные службы рекомендуют по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.Если тревога застала на улице – нужно зайти в ближайшее здание, паркинг и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».