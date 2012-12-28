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41 минуту назад

Второй раз за день в Ельце объявлен красный уровень угрозы


Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района объявлена сегодня вечером. Второй раз за день. Красный уровень отменили в Ельце и районе только около 16.00.

Экстренные службы рекомендуют по возможности оставаться дома. Не подходить к окнам.

Если тревога застала на улице – нужно зайти в ближайшее здание, паркинг и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
красный уровень
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