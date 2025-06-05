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38 минут назад
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Новолипецк, 23-й район и МЖК: работа по исполнению наказов избирателей идет полным ходом

На стратегических сессиях в 4-м и 12-м округах обсудили ход работ по благоустройству территорий.

Новолипецк: на стратсессиях собраны уже более 200 тем и задач

Стратегические сессии в 4-м избирательном округе всегда многолюдны — новолипчане активно обсуждают, как сделать свой район лучше.
Модератор встречи, депутат горсовета, председатель профкома НЛМК Василий Литовкин обрадовал жителей: 170 пожеланий, собранных за предыдущие сессии, уже в работе.

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— Решения проводим системно: раскладываем ваши идеи, что называется, по полочкам. Что-то относим на уровень управляющих компаний, что-то — в профильные департаменты мэрии, что-то исправляют ресурсники.

Очевидно, после вчерашней стратсессии количество таких обращений должно перевалить за 200. Сессия подтвердила приоритеты новолипчан в благоустройстве: установка детского и спортивного оборудования во дворах, ремонт дорог и проездов, освещение улиц.

— Во дворе домов на Адмирала Макарова, 2/1 и 4а детская площадка морально и физически устарела, — привела пример одна из новолипчанок.

— Мы планомерно благоустраиваем детские площадки во дворах, и будем продолжать эту работу. В нашем районе огромное количество детей. И ваше предложение справедливо, — согласился Василий Литовкин.

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— На проспекте Мира, 13 не убирают подъезды, подтапливается подвал, возникают проблемы с уборкой двора, с покосом травы, — пожаловались на свою УК жители.

— В районе — 10 управляющих компаний. И я уже всем им обозначил проблемы, о которых люди мне рассказывают на стратсессиях. Руководители УК обещают все исправить, будем работать с ними, — сообщил Василий Литовкин.

По его словам, каждая встреча с жителями Левого берега убеждает его в том, что здесь живут очень дружные люди.

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— Новолипчане заинтересованы в развитии района. Вопросы каждую стратсессию поднимаются схожие — ремонт дорог, опиловка деревьев, освещение, детские площадки. И наша задача — заниматься этой работой внутри кварталов, наводить порядок во дворах.

23-й район и МЖК: новый асфальт на пешеходных дорожках и внутридворовых проездах

С началом лета в 12-м избирательном округе, в который входят два микрорайона — 23-й и МЖК, активно идут работы по благоустройству. Если еще недавно на стратегических сессиях председатель горсовета Евгения Фрай рассказывала о планах по выполнению наказов избирателей, то вчера докладывала, что уже сделано или делается.

В МЖК у домов № 18, 20 по Стаханова и домов № 3, 7 по улице Смургиса уложили новый асфальт на пешеходных дорожках. Во дворе дома по Стаханова, 8 на внутридворовом проезде асфальт поменяли не ямочно, а большими картами.

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В разгаре — монтаж бордюров под длинную пешеходную дорожку вдоль фасада семиподъездного дома на Стаханова, 27 в 23-м микрорайоне.

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Как только строители закончат с асфальтом, у дома обновят детскую и спортивную площадки. 

Выполняются именно те работы, которые жители 12-го округа называли главным приоритетом благоустройства своих микрорайонов.

И сейчас на сессии горожане говорили о необходимости продолжения обустройства внутриквартальных проездов – но не ямочного ремонта.

— У нас в позапрошлом году был ямочный ремонт, но на проездах снова появились рытвины, — привела пример Марина Агасарян из дома на Стаханова, 10.
Также были вопросы по опиловке опасных и сухих деревьев.

Евгения Фрай ответила, что наряду с городом и фонд «Милосердие» готов посодействовать в опиловке опасных деревьев после соответствующего решения оценочной комиссии:

— Мы постараемся оперативно помочь с составлением акта на вырубку и сносом дерева.

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— А у нас все хорошо! — неожиданно заявила жительница дома №41 по улице Водопьянова (окна этого дома смотрят прямо на парк Победы — ред.). — Мы подумали-подумали о том, за что бы нам проголосовать, и решили: нам нужно сделать пандусы у подъездов. А еще мы остановились на лавочках и урнах, которых местами не хватает.

— Прошу отметить слова: «У нас все хорошо». Пожалуй, такие слова мы услышали впервые с начала наших стратегических сессий, — пошутила Евгения Фрай.

После проведения общего голосования она поблагодарила собравшихся и озвучила три лидирующих приоритета: ремонт дорог и проездов, опиловка деревьев и ремонт пешеходных зон.

стратегическая сессия
наказы избирателей
Василий Литовкин
Евгения Фрай
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Комментарии (3)

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Как гость
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й
7 минут назад
Как низко. Подобных вопросов, в принципе, не должно возникать. Дороги, освещение, пандусы, лавочки делаются сами по себе в рамках уже имеющихся программ.
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ирина
8 минут назад
проспект Победы 18 .детская площадка не поддается никакой критике!
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нлмк
17 минут назад
на ул.адм.макарова в любой двор заходи грязь и бардак
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