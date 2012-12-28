Липецкий хоккеист забил в финале Кубка Стэнли

Дмитрий Куликов второй год бьётся за главный трофей мирового хоккея.

Далее команды играли «до гола», но первый 20-минутный овертайм не принёс никому успеха и лишь на 89-й минуте Маршан убежал к воротам и протолкнул шайбу между щитков голкипера Стюарта Скиннера.











Победная шайба "пантер"





Напомним, что в прошлом году Куликов и «пантеры» выиграли Кубок Стэнли, теперь они защищают титул. Финал является ремейком прошлогоднего: второй год подряд южане встречаются с «Эдмонтоном», клубом, за который когда-то выступал величайший игрок в истории мирового хоккея Уэйн Грецки, а сейчас блещут неподражаемые Коннор Макдэвид и немец Леон Драйзайтль.







Минувшей ночью в канадском Эдмонтоне был сыгран второй финальный матч Кубка Стэнли. «Флорида Пантерз», за которую выступает единственный липчанин в НХЛ защитник Дмитрий Куликов, сравняла счёт в противостоянии с «Эдмонтом Ойлерз», вырвав победу во втором овертайме – 5:4.При этом наш 34-летний земляк продолжил устанавливать достижения, которые в обозримом будущем вряд ли покорятся другим липчанам. В середине второго периода он принял шайбу на синей линии и мощным броском восстановил равновесие в счёте – 3:3. Забить гол в финале самого престижного хоккейного турнира планеты – это войти в «элиту элит» мирового хоккея!Любопытно, что игрок оборонительного плана Куликов сам довольно редко забрасывает шайбы. Это лишь 3-й гол в 72-х матчах плей-офф на карьеру, но такой важный!Чуть позже Брэд Маршан вывел южан вперёд, отличившись в меньшинстве. Дело шло к победе «Фрориды» в основное время, но за 18 секунд до конца третьего периода 40-летний Кори Перри всё-таки перевёл игру в овертайм - 4:4. Это был самый поздний гол в истории финалов Кубка Стэнли, позволивший сравнять счёт.Куликов провёл на площадке 23 минуты 40 секунд – один из лучших показателей в команде, нанёс 3 броска и провёл 5 силовых приёмов. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.Счёт в серии стал – 1-1. Следующие матчи в серии до 4-х побед пройдут на площадке «Флориды» в Санрайзе 10 июня и 13 июня, начало в 03:00 по Москве.