56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
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Происшествия
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сегодня, 14:55
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Красный уровень введен в Ельце
Напомним, на территории всей остальной области действует уровень «Воздушной опасности».
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