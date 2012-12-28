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Общество
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сегодня, 07:41
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
7 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – отключения холодной воды затронут жителей пяти улиц, предупредили в компании.
Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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