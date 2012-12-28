Месячный малыш посинел: в течение трех суток врачи боролись за его жизнь

У ребёнка выявили тяжёлый врождённый порок сердца.

Липецкие врачи спасли грудного ребенка с тяжёлым пороком сердца. Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, родители с месячным младенцем приехали из Рязани в Липецк к родственникам. До этого малыш хорошо развивался, прибавлял в весе. Но в Липецке в гостях у бабушки и дедушки ребенку вдруг стало плохо. Он стал беспокойным и неожиданно посинел.«На скорой грудничка доставили в реанимацию областной детской больницы. В течение трех суток врачи боролись за жизнь младенца и выясняли причину тяжелейшего состояния. Установили редкий диагноз — тяжелый тотальный аномальный дренаж легочных вен. Это заболевание относится к группе врожденных пороков сердца, при котором отсутствует прямая связь легочных вен с левым предсердием. Требовалась срочная операция. На помощь откликнулись кардиохирурги Пензенского кардиологического центра. На реанимобиле и в сопровождении квалифицированной реанимационной бригады ребенок успешно был доставлен в кардиологический центр, где было проведено дополнительное обследование и проведена операция — сложная ангиопластика сосудов сердца. Жизнь ребенка была спасена», — рассказала Анна Маркова.