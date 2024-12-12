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8 минут назад

Выходные в Липецке: жара до 32, День открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера

Все самые главные события наступившего уикенда.

Танцы, танцы

Знаменитый танц-клуб «МиСС» отметил 30-летний юбилей в прошлые выходные. На сцене городского Дворца культуры подопечные бессменного руководителя коллектива Сергея Сушкова продемонстрировали виртуозную постановку, вдохновлённую бессмертной сказкой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Открываем нашу рубрику танцевальным попурри из этого спектакля. Снимал Аркадий Свиридов.



Жара

Лето окончательно пришло в Липецк. В субботу будет 27-29 градусов тепла, а в воскресенье жара усилится до 30-32 градуса. Сегодня днём возможны кратковременные дожди и грозы, днём позже – без осадков.

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Отключение воды

7 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26;
- ул. Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а,15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23;
- ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
- ул. Усманская, 8.

Расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах Усманской, Гидромеханизации, Силикатной.

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8 июня с 10:00 и до конца ремонта перебои с водой возникнут по адресам:

- ул. Крайняя (с. Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

В частном секторе придётся забыть о благах цивилизации на улицах Абрикосовой, Ануфриева, Басинского, Бахаева, Надежды, Папанина, Полунина, Славянской, Сливовой, в переулке Каштановом.

На свежем воздухе

Основные развлекательные мероприятия летом пройдут в городских парках и общественных пространствах. Вот их полное расписание от мэрии Липецка. В программе возможны изменения в связи с погодой или, например, объявлением воздушной опасности.

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Кино под открытым небом

На липецком Городище запланированы кинопоказы. 7 июня в 20:00 старая добрая комедия «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён». СССР, 1964. Режиссёр Элем Климов (6+).

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Неподражаемый Евгений Евстигнеев в роли вредного директора лагеря

8 июня в 20:00 на большом экране мультик «Великолепная пятёрка». Россия, 2023. Режиссёр Василий Ровенский (6+).

История уличного пса Самсона, который попадает в театр, знакомится с любимицей примы-балерины — собачкой Марго. Пёсики спасают целый спектакль и делают всё, чтобы знаменитый балет «Лебединое озеро» всё-таки порадовал как можно больше людей.

День открытых дверей

ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ленина, 42/1) в субботу в 11:00 проводит День открытых дверей (16+).

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Подростки смогут познакомиться с условиями поступления специальностями и т.д.

Кинофестиваль

В рамках детского кинофестиваля «Радуга» в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в субботу в 12:00 покажут фильм «Царевна-лягушка». Россия, 2025. Фэнтези. Режиссёр Александр Амиров (6+).

В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа.

В ролях: Валентина Лапина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый.



Игры

В АРТ-пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) 7 июня в 11:30 начнётся очередная «Игровая суббота» (12+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Дебютанты и опытные мастера будут соревноваться в различных видах настольных игр, среди которых попадутся и самые свежие новинки. Умение играть не обязательно, всему научат прямо на месте.

Клуб комедии

Посвятить вечер субботы юмору предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 7 июня в 19:02 состоится вечер импровизации от Клуба липецкой комедии (18+).

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Все будет происходить в лучших традициях: зрители дают вводные для миниатюры — комики дают жару.

Театр

На выходных липчан ждёт лишь одна постановка. 7 июня в 18:00 драматический театр на Соколе (пл. Константиновой, 3) покажет старую добрую комедию по пьесе местного автора Б. Бужора (Медведева) «Мужской стриптиз» (18+).

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Пятеро бывших сталеваров потеряли работу и поставили на себе клеймо неудачников. Пока кому-то в голову не пришла светлая мысль организовать собственное стрип-шоу.

Битва с лидером

Жарко во всех смыслах будет 7 июня в 17:00 на стадионе «Метаддург» (ул. Первомайская, 59). Липецкие футболисты сегодня принимают лидера первенства – «Рязань» (6+).

В составе гостей будет на кого посмотреть: это и 203-сантиметровый вратарь Дмитрия Вялов, и 20-летний чудо-бомбардир Никита Погребнёв, забивающий чуть ли не в каждой игре. Но и «Металлург» сейчас не лыком шит: «сталевары» выиграли 4 крайних матча и тоже представляют грозную силу. Грядёт битва, от которой искры будут высекаться по всему футбольному полю 90 минут.

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За полтора часа до игра перед стадионом начнётся и предматчевое шоу – соло на барабанах от знаменитого Дмитрия Хмыза, бесплатный аквагрим, футбольные конкурсы, розыгрыши подарков и призов – всё не хуже, чем в ведущих лигах России.

Дорогие липчане! Выходные обещают быть невероятными и весёлыми. Желаем вам отлично отдохнуть, но при этом рекомендуем поглядывать одним глазком и за окружающим миром, который в наше время нельзя оставлять без присмотра. Следить за новостями проще всего на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Выходные в Липецке
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