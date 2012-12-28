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Общество
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24 минуты назад
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Статистика: куры продолжают дорожать, картофель наконец сбросил цену
Цены на кур продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе. Впервые после сезонного роста цен на овощи начал дешеветь картофель, хотя пока его средняя стоимость остается выше 90 рублей за килограмм.
Куры продолжают дорожать в Липецкой области – на прошлой неделе цены на них выросли на 1,86% и превысили 195 рублей за килограмм. Заметнее всего увеличились цены на мясные консервы для детского питания – на 3,53%. На 2,09% стала дороже морковь, на 1,91% - свекла. Менее одного процента выросли цены на свинину, баранину, мороженую рыбу, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной и пшеничный хлеб, яблоки.
Самыми подешевевшими продуктами, как и неделей ранее, остаются огурцы – их стоимость снизилась на 14,44%. Помидоры стали дешевле на 4,44%, капуста – на 6,6%, картофель – на 2,48%. Снизились цены на говядину (-1,4%), подсолнечное масло (-2,32%), пастеризованное молоко (-1,25%), творог (-1,09%), яйца (-1,97%), гречку (-1%). Подешевели также сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, чай, рис, лук.
Не изменилась стоимость маргарина, сыра, овощных консервов для детского питания, соли, муки, вермишели и макаронных изделий в целом, водки.
Среди товаров повседневного спроса за прошедшую неделю стали дороже хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, подешевели туалетное мыло и зубная паста. Недельная инфляция не затронула джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, шампунь, спички, туалетную бумагу, сухие корма для животных.
Среди услуг на прошлой неделе на 4,81% стал дороже проезд в городских автобусах.
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