Статистика: куры продолжают дорожать, картофель наконец сбросил цену

Цены на кур продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе. Впервые после сезонного роста цен на овощи начал дешеветь картофель, хотя пока его средняя стоимость остается выше 90 рублей за килограмм.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 27 мая по 2 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Куры продолжают дорожать в Липецкой области – на прошлой неделе цены на них выросли на 1,86% и превысили 195 рублей за килограмм. Заметнее всего увеличились цены на мясные консервы для детского питания – на 3,53%. На 2,09% стала дороже морковь, на 1,91% - свекла. Менее одного процента выросли цены на свинину, баранину, мороженую рыбу, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной и пшеничный хлеб, яблоки.Самыми подешевевшими продуктами, как и неделей ранее, остаются огурцы – их стоимость снизилась на 14,44%. Помидоры стали дешевле на 4,44%, капуста – на 6,6%, картофель – на 2,48%. Снизились цены на говядину (-1,4%), подсолнечное масло (-2,32%), пастеризованное молоко (-1,25%), творог (-1,09%), яйца (-1,97%), гречку (-1%). Подешевели также сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, чай, рис, лук.Не изменилась стоимость маргарина, сыра, овощных консервов для детского питания, соли, муки, вермишели и макаронных изделий в целом, водки.Среди товаров повседневного спроса за прошедшую неделю стали дороже хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, подешевели туалетное мыло и зубная паста. Недельная инфляция не затронула джинсы для детей и подростков, школьные спортивные костюмы, мужские и детские футболки, мужские носки, детские и взрослые кроссовки, шампунь, спички, туалетную бумагу, сухие корма для животных.Среди услуг на прошлой неделе на 4,81% стал дороже проезд в городских автобусах.