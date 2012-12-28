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966
сегодня, 13:57
7

В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

В двухэтажном ангаре в селе Борино найдены около 20 тысяч бутылок немаркированного алкоголя.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, из двухэтажного ангара в селе Борино изъяты около 20 тысяч бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости, а также оборудование.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Двое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса заключены под стражу. Третий объявлен в розыск. Кроме того, установлено, что изготавливали фальсификат мигранты. Пятеро работников-нелегалов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Троим сокращены сроки пребывания на территории России», — сказала Ирина Волк.

Фото, видео - t.me/IrinaVolk_MVD
алкоголь
спиртное
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Йодо
27 минут назад
Не одного уголовного дело нет. Сколько раз брали водку на экспертизу? Да! не соответствует стандартам Госта, по Госту водка должна быть 40°, в этой же 35°. Но из-за отсутствия акциза эта водка очень дешевая, начинается аж от 100 рублей за 0,5 канистрой в 19 литров вообще копейки.В кругу знакомых алкашей ходят слух что от этой водки даже голова не болит а от водки из пятерочки голова болит.
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Евлампий
31 минуту назад
И зачем ликвидировать,проверить и в продажу,на растопку,жидкость омывающая,дезинфектор
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Баба Нюра
45 минут назад
Ключница у них технологом, видимо свеклы больше стало в "водке"
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Рус.яз.
53 минуты назад
Село называется БОРИНСКОЕ, а не Борино...
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Преподобный
55 минут назад
Такой большой цех и не был замечен! Край купюрами глаза кому-то прикрывали!
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Шапокляк
сегодня, 14:28
То сигареты там вагонами делают, то алкашку. Куда смотрит полиция?
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Без
сегодня, 14:18
диаспор тут дело не обошлось ! Всем ясно ,диаспоры-ОПГ !
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