«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
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«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Общество
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сегодня, 13:57
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В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя
В двухэтажном ангаре в селе Борино найдены около 20 тысяч бутылок немаркированного алкоголя.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Двое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса заключены под стражу. Третий объявлен в розыск. Кроме того, установлено, что изготавливали фальсификат мигранты. Пятеро работников-нелегалов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Троим сокращены сроки пребывания на территории России», — сказала Ирина Волк.
Фото, видео - t.me/IrinaVolk_MVD
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