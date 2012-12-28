Первый домашний матч «Металлург» проведёт в Домодедово

А на нашем стадионе травы в феврале оказалось 50 процентов, Лигу это не устроило…





Липецкому «Металлургу» не разрешили проводить первый матч 3 марта на своём стадионе.В клубе уже сообщили, что нашли запасной вариант в подмосковном Домодедово на стадионе «Локомотив, который оборудовал искусственным полем. А в Липецке комиссию лиги не устроила трава.Специальная комиссия ФНЛ, которая оценила усилия липчан по подготовке качественного газона в феврале, но играть всё равно не позволила.3 марта мог состоятся самый ранний домашний матч в истории «Металлурга». Но всё упёрлось в пункт регламента, который содержит «Требования к характеристикам футбольных полей с натуральным покрытием». Главным критерием является доля активного травяного покрытия, определяемая визуально. Перед проведением игр и тренировок она должна составлять не менее 85%, это важно для качественной телевизионной картинки. По оценке комиссии, сейчас доля травяного покрытия на липецком стадионе сейчас составляет 50%.Как рассказал директор стадиона Александр Домнышев, все работы на стадионе проводились вовремя с учетом капризов погоды. Подогрев включили 31 января, уже к 8 февраля поле полностью было освобождено от снега. Липецк стремительно приближался к рекорду по ранним срокам подготовки футбольного поля. Газон укрывали специальной плёнкой, поле обрабатывали специальными веществами — фунгицидами. С 21 февраля траву начали подсевать… Прогноз погоды на конец февраля и начала марта в Липецке — благоприятный, при нынешних темпах ухода за стадионом и самим полем к 3 марта всё могло прийти в норму. Однако Лига, видимо, решила перестраховаться.3 марта «Металлург» примет «Муром» в Домодедово на домашнем стадионе столичного «Велеса».Отметим, что жертвами суровых (возможно, даже чрезмерных) правил Лиги стали тульский «Арсенал» и брянское «Динамо», которым тоже запретили проводить матчи в своих городах. Туляки сыграют с «Черноморцем» на столичной «Сапсан Арене», а динамовцы свою домашнюю игру с пятигорским «Машуком-КМВ» проведут…на поле соперника.В 2021 году «Металлург» уже проводил домашние игры в Подмосковье, приняв старт в первой лиге в подмосковных Химках.