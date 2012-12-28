Курьер мошенников насобирал с жертв более 2 миллионов рублей

Но уехал он не в тёплые края, а в колонию на 4 года и 6 месяцев.

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Становлянский районный суд приговорил 25-летнего ельчанина к 4 годам и 6 месяцам колонии за участие в обмане пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в мошеннической схеме жителю Елецкого района досталась роль курьера. Он приезжал к пенсионерам, которых накануне по телефону обработали его подельники и забирал деньги якобы за закрытие уголовных дел, в которых «их родственники стали виновниками ДТП». В общей сложности парень насобирал со стариков более 2 миллионов рублей.

Полицейским молодой человек пояснил, что объявление о работе курьером он нашёл в одной из групп в социальных сетях в Интернете. Своего «куратора» он лично даже не знал, но для устройства на «должность» прислал мошенникам свои персональные данные, в частности – фотографии страниц паспорта. Вознаграждение за труды и риск у молодого человека составляло 5 % от суммы аферы.

Отбывать наказание по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ он будет в колонии общего режима.



Видео УМВД РФ по Липецкой области

