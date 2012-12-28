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С липчанина требовали 600 тысяч рублей за использование товарного знака: договорились на компенсации в 100 тысяч
Общество
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35 минут назад
С липчанина требовали 600 тысяч рублей за использование товарного знака: договорились на компенсации в 100 тысяч
Липчанин продавал на маркетплейсе водонагреватели с изображением товарного знака известного производителя систем отопления и водоснабжения.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в Арбитражном суде компания требовала взыскать с липчанина 600 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.
Напомним, правообладателем было обнаружено незаконное использование липецким предпринимателем на маркетплейсе market.yandex.ru товарного знака «Royal Thermo». На странице магазина «Electro-Tech», продавцом товаров которого является липецкий предприниматель, реализовывались водонагреватели с изображением товарного знака «Royal Thermo». Правообладатель направил в адрес предпринимателя претензию с предложением выплатить компенсацию, но не получив на неё отклика, обратился в суд.
Изначально липецкий предприниматель настаивал, что спорный товар был куплен у официального представителя, и согласие или разрешение не требуется, если товар был введен в оборот на территории России самим правообладателем.
Но потом в ходе рассмотрения дела липчанин заключил мировое соглашение с ООО «Роял Термо РУС», согласно которому предприниматель обязался выплатить правообладателю компенсацию в 100 тысяч рублей, а также удалить все предложения о продаже товаров с указанным товарным знаком с торговых онлайн-площадок и впредь не допускать их размещения. Соглашением также предусмотрена ответственность за его нарушение в виде неустойки и штрафа.
Суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.
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