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23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
Погода в Липецке
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59 минут назад
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В Липецкой области прекратится снег и потеплеет до +2
Температура воздуха воздуха будет выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 3-4 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -1 до -6, днем — от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -3 до -5, днем — около нуля градусов.
День 24 февраля стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 32 градуса мороза.
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