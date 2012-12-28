В Липецкой области прекратится снег и потеплеет до +2

Температура воздуха воздуха будет выше нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 3-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -1 до -6, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -3 до -5, днем — около нуля градусов.День 24 февраля стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 32 градуса мороза.