Областной Совет распределил 10 миллиардов

Сессия областного Совета приняла поправки к бюджету региона. 10 миллиардов рублей направлены на дороги, увеличение зарплат бюджетников, в системы образования и здравоохранения.

Очередная сессия областного Совета оказалась, как никогда многолюдной, на нее пришли 40 из 42 депутатов.— Приятно, что все так соскучились по депутатской работе. Мне кажется, что у нас с начала созыва столько не было, такими словами открыл сессию председатель облсовета Владимир Сериков.Первым делом депутаты внесли изменения в областной бюджет — его расходы за счет остатков прошлого года выросли на 10 миллиардов 210 миллионов рублей. Эти деньги направлены в дорожный фонд области, в системы образования и здравоохранения: на ремонт шести школ и создание для них спортивной инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, закупку для них оборудования, лекарства льготникам.Кроме того дополнительные средства направлены на пятипроцентное повышение с 1 марта зарплат бюджетникам, тем из них что не попали под президентский указ 2012 года. В их числе — работники лесного хозяйства, соцзащиты, центров занятости, ветеринары, тренеры спортшкол и другие. Увеличатся и зарплаты младших воспитателей детских садов и водителей скорой помощи.С учетом вносимых изменений, бюджет-2024 по доходам составит 104 миллиарда 180 миллионов рублей, по расходам — 129 миллиардов 638 миллионов рублей, с дефицитом 25,5 миллиарда рублей.— Профильное министерство заверило нас, что повода для беспокойства при таком дефиците нет, так как его обеспечение в полной мере возможно за счет переходящих остатков 2023 года, — рассказал депутатам спикер Владимир Сериков.Принятие бюджета редко обходится без бурных обсуждений. Депутат-коммунист Николай Быковских заметил, что после повышения зарплат нянечкам детских садов, они будут получать примерно столько же, сколько и воспитатели.— Зарплата воспитателям с 1 марта увеличится на 5%. Средняя зарплата воспитателя составляет 27 000 — 28 000 рублей. Перед органами власти стоит задача по увеличению зарплаты бюджетников. Я хочу напомнить, что только в текущем году на повышение зарплаты бюджетникам будет выделено 3,2 миллиарда рублей, — ответил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.— Ваше повышение давно съела инфляция, — заявила Вячеславу Щеглеватых депутат-коммунист Татьяна Копылова.Коммунисты отказались поддержать изменения в бюджет, в итоге за поправки проголосовал 31 депутат, против — девять.— Негативно относиться к вносимым поправкам, это все равно, что жаловаться на погоду, — заметил вице-спикер Андрей Фролов.Далее сессия пошла в хорошем темпе. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей теперь могут возместить 50% процентов стоимости очной формы обучения в средних или высших учебных заведениях.Кроме того, дети-сироты, которые находятся в интернатах, теперь получат выплаты на личные нужды.С 15 до 17 лет депутаты увеличили предельный возраст получения бесплатной путевки в детские загородные оздоровительные лагеря для льготных категорий граждан: многодетных, малоимущих, сирот, детей участников СВО.Добровольные пожарные теперь будут получать страховую выплату до 100 000 рублей. В случае их гибели на эти деньги может рассчитывать семья. Ранее за счет бюджета области их не страховали. Также увеличен размер вознаграждения добровольцам за спасение людей: с 10 000 до 25 000 рублей. В регионе сегодня действуют 350 добровольных пожарных.Депутаты также внесли изменения в статью 5.13 КоАП Липецкой области. Речь идет о повторном наказании за несвоевременное восстановление благоустройства после проведения земляных работ. По данным юристов, такие нарушения происходят на каждой пятой раскопке.Теперь за повторное нарушение будет назначаться штраф. Он составит для граждан: от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц: от 50 000 до 100 000. Хотя и эти суммы пока ниже, чем в других регионах.Еще одним вопросом, вызвавшим жаркую дискуссию, стали поправки к так называемому закону о тишине. Их внесли депутаты-коммунисты, которые предложили запретить шумные строительные работы с 13.00 до 15.00. Чтобы в это время могли поспать дети.Однако большинство депутатов предложение коммунистов не поддержали. Единоросс Иван Косилов предположил, что из-за этого ужесточения рабочее время строителей увеличится, так как они будут вынуждены простаивать днем. Также такой запрет может привести к увеличению стоимости работ.В депутатском корпусе произошло несколько изменений. Место недавно умершей Людмилы Яськовой занял Сергей Волобуев. Он был вторым номером на выборах от регионального отделения партии Пенсионеров. Сергей Волобуев будет работать в областном Совете на постоянной основе. Он стал председателем природоохранного комитета.Изменился состав депутатского объединения «Депутаты Липецка». Его, напомним, организовали Иван Косилов и Юрий Логинов, после выхода из фракции КПРФ. В объединение вступил Дмитрий Ларин — бывший коммунист, исключенный из партии.При этом из объединения вышел Иван Косилов. Он теперь член партии «Единая Россия». Уже сегодня на сессии Косилов сидел среди «медведей». В ближайшее время депутат намерен войти во фракцию «Единой России» в облсовете.