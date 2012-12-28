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12 минут назад

На коньках по Липецку — самое то!

Улицы города снова превратились в сплошной каток, и липчанин этим воспользовался.

Сегодня Липецк снова превратился в сплошной каток.

Липецкий блогер Олег Родивилов встал на коньки и прокатился по городу — оказалось, это отличная идея! В центре города улицы 8 Марта и Ворошилова стали отличной трассой для конькобежца.

— Липчане мне улыбались и в один голос говорили: наверное, на коньках передвигаться по городу сегодня намного удобнее! Немного удивились бабушки в подъезде, когда я переобувался. Но я их успокоил: ничего необычного — там каток. А ещё прямо на видео попало, как машина застряла и её выталкивали, а пешеход пытается передвигаться, придерживаясь за ограждение, — рассказал GOROD48 Олег Родивилов.

Идея встать на коньки в городе в гололёд не нова. 12 февраля во время предыдущего ледяного дождя это уже делали москвичи.
ледяной дождь
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