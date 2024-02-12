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сегодня, 00:29
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Сегодня в Липецке: как жить с жёлтым уровнем опасности, в школу — по желанию

Рассказываем всё самое главное про наступивший скользкий вторник.

Февральский плюс

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Самый холодный месяц в году сегодня будет отмечен плюсовой температурой на улицах — от +2 до +4 градусов. Выяснилось, что потепление посреди зимы — это не так уж и хорошо. Потому, что на улице гололед, гололедица, утром туман, днём дождь и мокрый снег.

Что такое жёлтый уровень

Из-за таких погодных условий в Липецке объявили жёлтый уровень опасности. Правда, это лишь начальная ступень.

Жёлтый уровень говорит о том, что погодные условия опасны потенциально: например. На скользкой дороге можно получить травму. Различают также следующий оранжевый уровень, когда погодные условия начинают представлять реальную опасность и имеется вероятность стихийных бедствий. Красный уровень означает, что погодные условия стали очень опасны и людям угрожают метеорологические явления экстремальной интенсивности: экстремальные морозы, наводнения, ливневые дожди, есть вероятность разрушений и катастроф, а людям лучше не появляться на улице.

Самый лучший — зелёный же уровень, он значит, что неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

В школу сегодня —  по желанию

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Мэр Липецка Евгения Уваркина вчера вечером объявила в Telegram, что сегодня в школах Липецка по желанию вводится свободное посещение. В школу можно не ходить, для таких учеников должны будут обеспечить дистанционное обучение.

Отключения

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К напастям этой недели кому-то добавится и отсутствие благ цивилизации. Так, с 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды потребители на улицах  Гастелло, 1а; Кувшинова, 7, 8, 9, 10; Металлургов, 4а, 4ст1, 4ст2, 4ст3, 4ст4, вл. 4, 12, 18, 6, 9, 9а; Московской, 115, 111, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153; Прудной, 2.

Кроме того, с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Гастелло, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Озёрной, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солидарности, Солнечной, Ударников, в переулке Озёрном.

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц 2-й Крымской; 50 лет НЛМК; Верхней, Джамбула, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Фрунзе, Шмидта, Чаплыгина, Чкалова, проезда Комсомольского.

С 09:00 до 17:00 возможно 3-хчасовое отключение на улицах Барлакова, Варшавской, Виктора Музыки, Гайдара, Добровской, Луначарского, Нахимова, Ново-Весовой, Олимпийской,  Опытной, Патриотической, Писарева, Постышева, Р.Зорге, проездах Поперечном, Универсальном, в переулке Ушакова, в садоводчествах «Горняк», «Дачный», «Липецкстрой», «Студёновское».

Пробки

Даже излишне говорить, что по такой погоде сложно куда-либо доехать, а риск аварий повышается многократно, а вместе с ними – и заторов на дорогах. Помочь могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – пусть и не укажут совсем свободный путь, но подскажут, где пробка сейчас поменьше.

Афганистан ещё болит в душе (12+)

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15 февраля исполнится 35 лет со дня выхода советских войск из Афганистана. Этому событию в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) сегодня в 14:00 пройдёт встреча с воинами-интернационалистами.

Басни (6+)

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Без басен была бы скучна наша повседневная жизнь, не так ли? В Центральной детской библиотеке им. М.Пришвина (ул. Циолковского,27) в 15:00 состоится литературный круиз «Искусник крылатого слова», посвященный 225-летию со дня рождения русского баснописца Ивана Крылова. Это тот самый, который «Вороне как-то Бог послал кусочек сыра», «А вы, друзья, как не садитесь….». Актуально даже спустя два столетия, особенно про друзей.

Интернет и как им правильно пользоваться (6+)

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А в другой детской библиотеке – «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) в 15:00 пройдёт час информации «И опасный, и полезный Интернет нам всем известный».

Речь пойдёт о тех опасностях, которые таит в себе Всемирная сеть, например – о риске попасться на удочку мошенников. Чтобы не переводить сбережения сомнительным личностям, как наши пенсионеры, лучше учить азбуку безопасности смолоду. Сотрудники библиотеки расскажут юным «юзерам» о правилах поведения и и безопасности в Сети, познакомят с книгами из фонда библиотеки.

Муж и жена — одна мошна

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Большинство липчан — 68% назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый — за раздельный семейный бюджет.

По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения разделились: 47% мужчин и 44% женщин уверены, что это муж, а 50% мужчин и 54% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается.
 
Фактически же в семьях обычно больше зарабатывают мужчины — об этом рассказали 53% мужчин и 43% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 21% мужчин и 25% женщин. О том, что доход выше у жены — 19 и 15% соответственно.

P.S. Странно, почему последние цифры не равны друг другу. У нас мужчины и женщины живут в разных семьях что ли?

Дорогие липчане! Надеемся вы сейчас читаете нас на работе, а особо везучие — из дома, а не из травмпункта. И, добираясь до любимой работы, вы упали меньше пяти раз и ничего себе не сломали. Если так, мы рады за вас и призываем держаться вертикально в любой ситуации. А ещё не забывайте читать новости, сейчас это особенно актуально. Посудите сами: например, вчера вы целый день (!) не заходили на GOROD48 и поэтому не успели узнать, что детям сегодня разрешили пропустить школу. А ваш ребёнок пошел на урок и расшиб коленку – кто виноват? В наше время просто преступление игнорировать новости. Мы вам этого сделать не позволим. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. 

Сегодня в Липецке
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Комментарии (22)

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Как гость
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Сначала новые
Жёлтый уровень
7 минут назад
Прям радуга какая-то.
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Гость
16 минут назад
А может администрация обязанности выполнит свои и заставит упр компании дворников очистит дворы от снега и песком посыпать? Кто главный, дворник???
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Житель
49 минут назад
Все чудесатее в Липецке.Где депутаты городские,областные, ГД и СФ?Что-то молчат)
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Галина
50 минут назад
В Липецке есть свой песчаный карьер.Тогда почему дефицит песка?
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Муж на час
сегодня, 10:10
Цветовая система обозначения опасности для идиотов. Зачем это жёлтый красный, скажите гололёд, град, лягушки с неба падают. В Белгороде какой цвет опасности? Темно бурый
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Навороченный как Пуаро
сегодня, 10:05
Сегодняшняя ситуация с песком в Липецке это хороший сюжет для детективного сериала. Нужно провести расследование и выяснить куда исчез весь песок из полумиллионого города. Не посыпают вообще по всему городу. Сказки про ледяной дождь не соответствуют действительности. Гололёд уже как минимум неделю , но никак не со вчерашнего дня
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Коммунист
сегодня, 09:22
В школу по желанию, а в обком по принуждению
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Кузя
сегодня, 09:09
А ещё есть коричневый уровень..., когда тает снег и обнажаются бесчисленные признаки безразмерной любви липчан к собакам. Эмпатия, это замечательно, но.....вот как-то заниматься скандинавской ходьбой и просто ходьбой не очень тянет.
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Липчанка 48
сегодня, 08:54
Наши власти только марафоны летом могут устраивать!
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Липчанка 48
сегодня, 08:50
Мне нравится... Что такое жёлтый уровень опасности? Я могу ответить на этот вопрос. ЭТО КОГДА ТЫ НЕ ВИДИШЬ ЖЁЛТОГО ПЕСКА НА ТРОТУАРЕ)))
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Любовь
сегодня, 09:51
Точно, посыпят чуть чуть и отчитаются пора администрации ходить пешком, и в магазины за продуктами, может глаза откроются, когда падать начнут
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