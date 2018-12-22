Общество

сегодня, 10:31

Петровский мост уже готов к возобновлению по нему движения

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#Петровский мост
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Петровский мост уже готов к возобновлению по нему движения

Сегодня главный путепровод Липецка прошел последний тест - на прочность.

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Сегодня сотрудники московского филиала НИЦ "Мосты" АО "ЦНИИС" начали в Липецке испытания на прочность и на иные технические параметры капитально обновленного Петровского моста.

Для этой цели руководитель испытаний, 29-летняя Екатерина Кузьмина, расставила своих подчиненных, некоторые их которых годились ей в отцы и матери, на точках под мостом, где ранее были установлены приборы, замеряющие "реакцию" моста в 11 точках на давление на него автомобильного потока. Роль автотранспорта сыграли четыре груженых доверху грузовиков общей массой свыше ста тонн. По взмаху руки Кузьминой они подъезжали к каждому из пролетов моста и выстраивались на них в ряд, создавая необходимое для выводов испытательной организации давление на датчики приборов инструментального контроля.

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Екатерина Кузьмина: «Старшее поколение не хочет быть начальством, а среднее уехало на ПМЖ за рубеж. Вот и приходится руководить»

  - Боитесь? - поинтересовался GOROD48 у заместителя руководителя организации-подрядчика «Уваровская ПМК-22» Андрея Мамаева, который работал на объекте с самого начала его реконструкции.

- Немножко. Я же тоже человек! - ответил мостостроитель.

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Человек и мостостроитель Андрей Мамаев

Оказывается, Андрей Мамаев несколько суеверен. Так, по обычаю строителей, он бросил в первый замес бетона при начале работ 5-рублевую монету на удачу. Но, конечно, на авось ни он, ни его многочисленные подчиненные и субподрядчики не надеялись. Работали здесь на совесть в три смены и вот, вуаля, по мосту хоть сегодня можно возобновить прекращенное сразу после мартовских президентских выборов движение автотранспорта.

- По сути, мост был готов к запуску по нему движения уже 1 декабря, - заметил Андрей Мамаев.     

Толщина бетонного «пирога» с железной начинкой на самом мосту, который был полностью разобран и сложен заново, уже из нового армированного железобетона, - 22 сантиметра. На него позже уложили два слоя асфальтобетонной смеси и прослойку из гидроизоляции, из-за чего дорожное полотно увеличилось еще на 11 сантиметров. Кстати, уже в октябре журналисты стояли на первом слое асфальта, укатанном на мосту. 

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на фоне новых чугунных перил моста некрашеная ржавая опора уличного фонаря выглядит анахронизмом 

  - Подрядчик ранее несколько выбился из графика работ из-за того, что при демонтаже пролетов и конструкций моста выявили большое количество скрытых от глаз дефектов. Но мостостроители с честью справились с порученным им заданием. Нам необходимо еще несколько дней для получения выводов московских экспертов, и мы откроем по нему движение. Как мы и обещали еще по весне, что и обозначено в муниципальном контракте, по мосту автотранспорт пойдет на последней неделе декабря. Считаю, что это будет отличным новогодним подарком горожанам, - прокомментировал сегодняшние испытания глава Липецка Сергей Иванов.

Реконструкция основного городского путепровода, соединяющего административно-жилую часть Липецка с промышленной и ни разу не останавливающегося на ремонт с 1958 года, началась в начале нынешнего года. Нормативный срок реконструкции Петровского моста - 21 месяц. Но в администрации Липецка, понимая, объектом какой важности он является для горожан, управились с ремонтом в рекордный срок, - менее чем за год! Стоимость реконструкции составила более 700 миллионов рублей.
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#Петровский мост
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Комментарии (15)

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Таксист

5 минут назад
Они гружоные и говорят 100 т. Это лажа,в них грузят по 30 минимум,+ вес их,,,,,
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Гражданин

8 минут назад
Так как работали на этом объекте - больше в городе мы не видели и едва ли увидим... Спасибо и уважение строителям!
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Крендель

21 минуту назад
Сколько нервов , километров, бензина истрачено- жуть! Теперь пробка опять переместится на механизаторов, пл. Революции, Советская, пл. Победы, Космонавтов и т. д. Организация дорожного движения в Липе-говно.
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эх молодость

25 минут назад
Вот на таких молодых потом все списывают. Как показывает мой опыт проблемы будут.
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Введите ваше имя

35 минут назад
Хвала * , теперь на работу/с работы быстрее добираться, лишний час жизни каждый рабочий день.
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Кузя

35 минут назад
Говорили,что мост будет вантовый,а он обычный понтонный.Как всегда наврали.
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Камазист

42 минуты назад
4 пустые машины уже 70 т.
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Галина

44 минуты назад
А какой же у нового моста коэффициент устойчивости к цунами?
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ПОРА НАЧИНАТЬ

46 минут назад
Вторую сторону моста строить и так бесконечно.
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егор

47 минут назад
сегодня утром на ост 7 микр умер молодой парень просто упал и все.
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