Петровский мост уже готов к возобновлению по нему движения

Сегодня главный путепровод Липецка прошел последний тест - на прочность.

Сегодня сотрудники московского филиала НИЦ "Мосты" АО "ЦНИИС" начали в Липецке испытания на прочность и на иные технические параметры капитально обновленного Петровского моста.Для этой цели руководитель испытаний, 29-летняя Екатерина Кузьмина, расставила своих подчиненных, некоторые их которых годились ей в отцы и матери, на точках под мостом, где ранее были установлены приборы, замеряющие "реакцию" моста в 11 точках на давление на него автомобильного потока. Роль автотранспорта сыграли четыре груженых доверху грузовиков общей массой свыше ста тонн. По взмаху руки Кузьминой они подъезжали к каждому из пролетов моста и выстраивались на них в ряд, создавая необходимое для выводов испытательной организации давление на датчики приборов инструментального контроля.- Боитесь? - поинтересовался GOROD48 у заместителя руководителя организации-подрядчика «Уваровская ПМК-22» Андрея Мамаева, который работал на объекте с самого начала его реконструкции.- Немножко. Я же тоже человек! - ответил мостостроитель.Оказывается, Андрей Мамаев несколько суеверен. Так, по обычаю строителей, он бросил в первый замес бетона при начале работ 5-рублевую монету на удачу. Но, конечно, на авось ни он, ни его многочисленные подчиненные и субподрядчики не надеялись. Работали здесь на совесть в три смены и вот, вуаля, по мосту хоть сегодня можно возобновить прекращенное сразу после мартовских президентских выборов движение автотранспорта.- По сути, мост был готов к запуску по нему движения уже 1 декабря, - заметил Андрей Мамаев.Толщина бетонного «пирога» с железной начинкой на самом мосту, который был полностью разобран и сложен заново, уже из нового армированного железобетона, - 22 сантиметра. На него позже уложили два слоя асфальтобетонной смеси и прослойку из гидроизоляции, из-за чего дорожное полотно увеличилось еще на 11 сантиметров. Кстати, уже в октябре журналисты стояли на первом слое асфальта, укатанном на мосту.- Подрядчик ранее несколько выбился из графика работ из-за того, что при демонтаже пролетов и конструкций моста выявили большое количество скрытых от глаз дефектов. Но мостостроители с честью справились с порученным им заданием. Нам необходимо еще несколько дней для получения выводов московских экспертов, и мы откроем по нему движение. Как мы и обещали еще по весне, что и обозначено в муниципальном контракте, по мосту автотранспорт пойдет на последней неделе декабря. Считаю, что это будет отличным новогодним подарком горожанам, - прокомментировал сегодняшние испытания глава Липецка Сергей Иванов.Реконструкция основного городского путепровода, соединяющего административно-жилую часть Липецка с промышленной и ни разу не останавливающегося на ремонт с 1958 года, началась в начале нынешнего года. Нормативный срок реконструкции Петровского моста - 21 месяц. Но в администрации Липецка, понимая, объектом какой важности он является для горожан, управились с ремонтом в рекордный срок, - менее чем за год! Стоимость реконструкции составила более 700 миллионов рублей.