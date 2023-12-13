Сегодня в Липецке: в библиотеках научат рубить шашкой, могут ли уволить за опоздание из-за непогоды

Липчан ждёт спектакли в обоих главных театрах, мастер-классы, прививки от гриппа и новая борьба со снежной стихией.

Холодно и снежно

В Липецке ещё больше похолодает, температура от -10 до -12 градусов. Снег немного уменьшится, но всё равно будет идти в течение дня. На дорогах по-прежнему снежные заносы.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся потребители на улицах Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Космонавтов, 2, 8, 10; Студенческий городок, 11а, 14, 16а; а также на проезде Строителей, 6, 6/1, 4, 8, 12, 14а, 14, 16, 18.







Отключение света

С 9:00 до 14:00 без электричества оставят улице Леонтия Кривенкова.







С 9:00 до 17:00 большое отключение электричества на улицах 15-й мкр., 6; Гагарина, 60, 60а, 70; Генерала Меркулова, 61, 61а, 63; Желябова, 3; Интернациональной, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59; Карла Ленина, 2, 5, 7, 7а, 9; Либкнехта, 46-92; Катукова, 3а, 5, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40; Патриса Лумумбы, 1- 41, 64а; Плеханова, 34, 50, 54, 70а, 72; Пролетарской, 5, 7,10, 10а; Сафонова, 6-50; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Студенческий городок, 12, 25; Тельмана, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 88; Шевченко, 7; Энтузиастов, 16-47; проездах Строителей, 4, 6, 6/1, 8,10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18; Шишкина, 1а. В это же время полностью обесточат частный сектор на улицах Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского.

Пробки

У всех у нас в памяти вчерашний день, когда липецкие автомобилисты чаще копали, чем ехали, а пробок было видимо-невидимо. Сегодня первая пробка красного цвета появилась на проспекте Победы в районе БЦ «Виктория» (в сторону Центрального рынка) ещё раньше 6 утра. Готовимся к новому напряжённому дню. Выручить могут «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: заглядывать в них рекомендуем непосредственно перед выездом, чтобы успеть проскочить до того, как дорожная обстановка изменится. Эх, если бы приложения ещё и снег чистить умели.

Всё на борьбу со снегом!

Вчера мэрия Липецка отчиталась, что на расчистку снежных завалов брошена вся имеющаяся в городе техника – это примерно до 80 единиц муниципальной техники, плюс ту, что удалось привлечь со стороны. На выручку пришли даже военные из жилищно-коммунальной службы №10 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Западному военному округу.







Видимо, сегодня аврал повторится. А как почистили улицы там, где живёте вы? Напишите в комментариях.

… И с гриппом

Еще одна зимняя напасть – рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Из-за заразы многие взрослые лежат дома на больничном, а школьники отправлены на вынужденную удалёнку. Помочь могут профилактические прививки, пункты стараются разместить везде, и сегодня сделать волшебный укол против гриппа и пневмококковой инфекции можно даже… в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2а). Колоть будут не сами библиотекари, а специально приглашённые медики из городской поликлиники №2.







Успеть нужно с 11:30 до 12:30, укол бесплатный, при себе необходимо иметь полис ОМС и предварительно записаться по телефону 4742 (72-46-23).

Театральный день

Сегодня в Липецке не только снежный день, но и театральный. В ЛГАДТ им. Л.Толстого в 19:00 представят спектакль «Пришёл, увидел, полюбил» по произведениям А.Чехова (12+).







В этом спектакле режиссёрами выступили артисты театра Владимир Борисов, Андрей Литвинов и Залина Малиева. Спектакль интересный, экспериментальный и… крайне несерьёзный. Не зря чеховские водевили выдержали проверку временем и до сих пор продолжают привлекать яркими характерами героев, витиеватым сюжетом и прекрасными возможностями для актёрской игры.

«Мужской стриптиз» (18+)

А в липецком драматическом театре (пл. К.Константиновой,3) в 18:30 покажут спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурга Бориса Бужора (Медведева) – историю о пяти сталеварах, оставшихся без работы. Друзья грызуться между собой за вакансии в центре занятости, но все меняет смелое предложение организовать собственное стрип-шоу.







Кто главный грамотей? (12+)

В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) сегодня в 16:00 пройдёт интеллектуальная игра «Литературный компас».







Приглашают держателей «Пушкинской карты» сразиться в знаниях русского языка и литературы, чтобы определить самого грамотного молодого человека города.

Учите русский язык

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) грамотным можно стать.

Увы, но если в магазине на вопрос кассира вы ответите словом «всенепременнейше» барышня, скорее всего, зависнет и вас не поймёт. Русский язык постепенно исчезает из обихода и заменяется неким сленгом со смайликами. А ведь так быть не должно. Всем желающим, а особенно – школьникам, которые собираются поступать в гуманитарные вузы, рекомендуем занятия в клубе «Филология» под руководством педагога Ольги Дулиной (12+).







Ольга Дулина



Здесь объяснять многие нюансы родной речи, научат грамотно излагать свои мысли письменно и устно. И все это – бесплатно. Сегодня занятие в 17:00.

Мне бы шашку, да коня… (12+)

А вообще в наших библиотеках чему только не научат! В Центральной городской библиотеке имени. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня в 17:00 проведут занятие по… фланкировке шашкой. Как говорится, учитесь владеть холодным оружием.







Занятие бесплатное.

«Елочные игрушки» (6+)

Мирный мастер-класс ждет в Керамокластере на улице Студёновской, 39 б на самую животрепещущую декабрьскую тему – «Ёлочные игрушки».







В 18:00 художник и преподаватель, лауреат всероссийских конкурсов Яна Ищенко расскажет и покажет, как своими руками создать яркое украшение для новогодней красавицы. Вместе с собственным произведением искусства из глины вы получите и отличное новогоднее настроение.

Могут ли уволить за опоздание из-за того, что застрял в пробке или в сугробе?

Важный вопрос на злобу дня – может ли работодатель уволить из-за опоздания в связи с непогодой?

Юрист SuperJob Александр Южалин считает вопрос спорным. Трудовой кодекс РФ дает право работодателю привлечь работника к ответственности, если работник совершил дисциплинарный проступок, т.е. не исполнил или исполнил ненадлежащим образом должностные обязанности. Например – опоздал. За это на первый раз положено замечание или выговор, а при отсутствии на рабочем месте более 4 часов возможно и увольнение.

Однако все это возможно только в случае, если будет установлено, что работник нарушил режим рабочего времени по своей вине, или, проще говоря, если у него нет уважительных причин, объясняющих его опоздание. Что понимать в данном случае под уважительными причинами, закон не объясняет, т.е. всё на усмотрение работодателя. В судах имеется прямо противоположная практика: есть решения, когда Фемида в трудовом споре указывала, что плохая погода не освобождает от обязанности приходить на работу вовремя, имеются и обратные примеры – людей лоправдывали и даже восстанавливали в должности.







Недавно депутаты ГосДумы РФ направили в Минтруд РФ обращение с предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды, но пока официальное рассмотрение данного вопроса еще не начато.

Дорогие липчане! Надеемся, вы без проблем добрались на работу и уже приносите пользу обществу своим самоотверженным трудом.Сегодня особенно пристально нужно следить за окружающей обстановкой: поглядывать в окно, и в компьютер. Все новости о борьбе со снегом и не только вы, как обычно, найдёте на GOROD48. Ждём вас на сайте снова и снова.

