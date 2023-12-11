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Липецкая вечЁрка: снегопады повлияли на преступность, избиение подростка и почему не закрыли школы

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#вечЁрка #снегопад #избиение #дистант
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Липецкая вечЁрка: снегопады повлияли на преступность, избиение подростка и почему не закрыли школы

Сегодня, 11 декабря, выяснилось, что в Липецке за время снегопадов снизилось количество преступлений, полиция разбирается в нападении пьяного мужчины на подростка, и городской департаменте образования объяснил, почему не объявляется общешкольный карантин.

Снежные выходные доставили большие удовольствие отдыхающим и головную боль тем, кто работал. Преступники присоединились к первым — в субботу и воскресенье количество преступлений в Липецке снизилось на 19%.

Дворники же выбивались из сил. Их число выросло, но, похоже, так и не достигло нужного количества. Только пять студентов откликнулись на призыв мэрии за 1 000 рублей взять лопаты (правда, в выходные на работу они не вышли). Коммунальщики высыпали на проезжие части тонны соли и песка, а потом взялись за их расчистку. Сегодня на обочинах магистралей красовались многометровые горы снега, которые обещают скоро убрать.

В выходных дни в 2,75 раза подскочило количество ДТП. Маршрутки выбивались из графика. Пассажирский автобус минувшей ночью попал в ловушку на улице Металлургов: водитель решил объехать ДТП по обочине и провалился в яму. Вытащили автобус только на следующее утро.

Мэрия сегодня подвела итоги уборки снега в конце недели. Так как в Липецке началась новая метель, эти итоги можно назвать промежуточными. Еще е на прошлой неделе синоптики предупреждали, что начавшийся  снегопад будет мощнее, чем, проешедшие  в выходные.

— Зима опять пришла неожиданно, во дворах уже не проехать, не пройти, если з/п дворникам не поднимут, никто работать за копейки не будет, времена изменились, альтруистов больше нет в этой стране, у всех в башке только бабки, вообще иногда кажется, что мэрия считает себя умней всех, — написал Ромэо78.

— Платят мало, даже студенты смекалистей оказались 250 рублей/час никто работать не будет. Надо достойно платить зарплату от 70 тысяч за тяжелый труд людей, — считает сатана 3 участка.

— Мэрия города, покажите пример, выходите с лопатой, — предложил god’s.

Липчанка Алёна Апареева рассказала, что ее  16-летнего сына избил молодой мужчина в автобусе маршрута № 33, причем никто из пассажиров за подростка не вступился, напротив, некоторые поддерживали нападавшего.

Мужчина обвинял подростка в том, что он якобы украл деньги из его электронного кошелька, хотя они не были знакомы. Полиция начала расследование, пообещав изучить запись внутренних камер автобуса.

Новость о нападении на юношу набрала более двухсот комментариев. Некоторые рассказывали подобные истории, свидетелями которых стали сами.

— На меня нападал в автобусе пьяный хряк, он сел ко мне, я потерпела остановку, потом встала и пошла к выходу. Он начал орать, трястись, оскорблять, встал и перекрыл мне путь. Я пенсионерка. Говорю водителю, вызови полицию или службу безопасности! Он молчал, видно, сам боялся. Никто не вмешался. Зачем водитель сажает пьяных? Буйных? — спросила Я.

— Вчера ехали в 24-м автобусе какой-то ненормальный мужчина в красной куртке, орал на водителя-женщину за то, что долго ждал автобус, а та говорит ему: «Я всего лишь водитель». В салоне было полно мужчин и не кто не погасил конфликт, только женщины кричали: «Потише, вы в общественном месте!» А мужчины молчали, — еще одна история от Светланы Докуновой.

— Ехала раз на 28 автобусе. Зашла компания малолетних цыган. Из-за отказа платить, один из них матом обложил женщину-водителя, причем наглости хватало ходить по салону и просить у пассажиров деньги. В автобусе также сидели взрослые мужики. Думаете, кто-то закрыл рот этому малолетнему? Кто в телефон уткнулся, кто делал вид, что дремал, — рассказала Липчанка.

— Ехала в маршрутке, зашёл пьяный, кинулся на водителя, в автобусе несколько женщин было, так мы встали на защиту водителя и выкинули этого урода. Мужики ау, вы где? Почему ребёнку не помогли? — не поняла Лана.

— Вступаться сейчас дорого стоит, будешь или крайним, или получишь ножом под ребро. То что никто полицию не вызвал — это мрак, возможно, струсили, и ещё вопрос, сейчас всех заставили подключить ГЛОНАСС, типа в случае опасности и т. п., а что в автобусах вообще нет ничего подобного? — написал Иван Степанович.

— Вот смотрите как было бы, дал бы кто-нибудь в лоб этому пьяному из пассажиров автобуса, он протрезвел и пошёл снял побои, и затаскают заступника, ещё пришьют, думаете там кто-то будет разбираться, сильно сомневаюсь, — добавил Иван да Марья.

На дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости в Липецке перешли уже восемь школ: №№5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 72. И 34 сделали это частично.

— Закройте школы как можно быстрее! — попросила Ольга.

Не одна Ольга требует закрыть школы. Но в городском департаменте образования говорят, что необходимо соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. Введение же ограничительных мер на мероприятия с участием детей, объясняется теме, что в смешанных коллективах опасность переноса инфекции гораздо выше, чем в постоянных — например, в школьных классах. 

Не забудьте, что метель продолжится и завтра. По прогнозам синоптиков, ветер будет сильным, а на улице до -7 градусов.
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#вечЁрка #снегопад #избиение #дистант
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Комментарии (4)

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Школьник.

4 минуты назад
А у нас сегодня тренировка по расписанию и на открытом поле была. Не мини футбол а регби какое-то, по колено в снегу и снег в лицо. И это не смутило наших тренеров что детям по 12-13 лет. НЕ КАКИЕ ЗАПРЕТЫ НЕ ПОЧЕМ.
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Елена

10 минут назад
Вот это настоящая зима!!! Класс! Любителям передвигаться на авто- проблема... а для меня,как для пешехода- норм! Зима настоящая.....
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Ч

48 минут назад
Разве это снегопады ? Не смешите ....
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Электорат

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Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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