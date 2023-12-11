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Липецкая вечЁрка: снегопады повлияли на преступность, избиение подростка и почему не закрыли школы
Сегодня, 11 декабря, выяснилось, что в Липецке за время снегопадов снизилось количество преступлений, полиция разбирается в нападении пьяного мужчины на подростка, и городской департаменте образования объяснил, почему не объявляется общешкольный карантин.
Дворники же выбивались из сил. Их число выросло, но, похоже, так и не достигло нужного количества. Только пять студентов откликнулись на призыв мэрии за 1 000 рублей взять лопаты (правда, в выходные на работу они не вышли). Коммунальщики высыпали на проезжие части тонны соли и песка, а потом взялись за их расчистку. Сегодня на обочинах магистралей красовались многометровые горы снега, которые обещают скоро убрать.
В выходных дни в 2,75 раза подскочило количество ДТП. Маршрутки выбивались из графика. Пассажирский автобус минувшей ночью попал в ловушку на улице Металлургов: водитель решил объехать ДТП по обочине и провалился в яму. Вытащили автобус только на следующее утро.
Мэрия сегодня подвела итоги уборки снега в конце недели. Так как в Липецке началась новая метель, эти итоги можно назвать промежуточными. Еще е на прошлой неделе синоптики предупреждали, что начавшийся снегопад будет мощнее, чем, проешедшие в выходные.
— Зима опять пришла неожиданно, во дворах уже не проехать, не пройти, если з/п дворникам не поднимут, никто работать за копейки не будет, времена изменились, альтруистов больше нет в этой стране, у всех в башке только бабки, вообще иногда кажется, что мэрия считает себя умней всех, — написал Ромэо78.
— Платят мало, даже студенты смекалистей оказались 250 рублей/час никто работать не будет. Надо достойно платить зарплату от 70 тысяч за тяжелый труд людей, — считает сатана 3 участка.
— Мэрия города, покажите пример, выходите с лопатой, — предложил god’s.
Липчанка Алёна Апареева рассказала, что ее 16-летнего сына избил молодой мужчина в автобусе маршрута № 33, причем никто из пассажиров за подростка не вступился, напротив, некоторые поддерживали нападавшего.
Мужчина обвинял подростка в том, что он якобы украл деньги из его электронного кошелька, хотя они не были знакомы. Полиция начала расследование, пообещав изучить запись внутренних камер автобуса.
Новость о нападении на юношу набрала более двухсот комментариев. Некоторые рассказывали подобные истории, свидетелями которых стали сами.
— На меня нападал в автобусе пьяный хряк, он сел ко мне, я потерпела остановку, потом встала и пошла к выходу. Он начал орать, трястись, оскорблять, встал и перекрыл мне путь. Я пенсионерка. Говорю водителю, вызови полицию или службу безопасности! Он молчал, видно, сам боялся. Никто не вмешался. Зачем водитель сажает пьяных? Буйных? — спросила Я.
— Вчера ехали в 24-м автобусе какой-то ненормальный мужчина в красной куртке, орал на водителя-женщину за то, что долго ждал автобус, а та говорит ему: «Я всего лишь водитель». В салоне было полно мужчин и не кто не погасил конфликт, только женщины кричали: «Потише, вы в общественном месте!» А мужчины молчали, — еще одна история от Светланы Докуновой.
— Ехала раз на 28 автобусе. Зашла компания малолетних цыган. Из-за отказа платить, один из них матом обложил женщину-водителя, причем наглости хватало ходить по салону и просить у пассажиров деньги. В автобусе также сидели взрослые мужики. Думаете, кто-то закрыл рот этому малолетнему? Кто в телефон уткнулся, кто делал вид, что дремал, — рассказала Липчанка.
— Ехала в маршрутке, зашёл пьяный, кинулся на водителя, в автобусе несколько женщин было, так мы встали на защиту водителя и выкинули этого урода. Мужики ау, вы где? Почему ребёнку не помогли? — не поняла Лана.
— Вступаться сейчас дорого стоит, будешь или крайним, или получишь ножом под ребро. То что никто полицию не вызвал — это мрак, возможно, струсили, и ещё вопрос, сейчас всех заставили подключить ГЛОНАСС, типа в случае опасности и т. п., а что в автобусах вообще нет ничего подобного? — написал Иван Степанович.
— Вот смотрите как было бы, дал бы кто-нибудь в лоб этому пьяному из пассажиров автобуса, он протрезвел и пошёл снял побои, и затаскают заступника, ещё пришьют, думаете там кто-то будет разбираться, сильно сомневаюсь, — добавил Иван да Марья.
На дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости в Липецке перешли уже восемь школ: №№5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 72. И 34 сделали это частично.
— Закройте школы как можно быстрее! — попросила Ольга.
Не одна Ольга требует закрыть школы. Но в городском департаменте образования говорят, что необходимо соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. Введение же ограничительных мер на мероприятия с участием детей, объясняется теме, что в смешанных коллективах опасность переноса инфекции гораздо выше, чем в постоянных — например, в школьных классах.
Не забудьте, что метель продолжится и завтра. По прогнозам синоптиков, ветер будет сильным, а на улице до -7 градусов.
Школьник.
Елена
Ч
Электорат