«Он избивал моего ребёнка на глазах у всего автобуса, а пассажиры советовали – убить и закопать»

В пассажирском автобусе пьяный мужчина напал на подростка, но тому никто даже не попытался помочь.

Липчанка Алёна Апареева бьёт тревогу в социальных сетях. Она подчёркивает, что история, произошедшая с её ребёнком, может приключиться и с другими подростками.

Женщина рассказала, что её 16-летнего сына избивал в автобусе пьяный мужчина, а окружающие равнодушно на это смотрели, некоторые даже давали дяденьке советы вывести юношу на ближайшей остановке и «там закопать».

«Ты украл деньги из моего электронного кошелька!»

Около 19:30 в минувшую пятницу девятиклассник Игорь ехал к приятелю на автобусе №33. По словам школьника, он никого не трогал, а спокойно сидел возле окна. На остановке возле Петровского рынка в салон вошёл мужчина 30-32 лет на вид. От него разило спиртным.

— Он плюхнулся на сидение рядом с моим сыном и через секунду Игорь почувствовал удар в голову. Удар был сильным и неожиданным, так, что Игоря мотнуло головой о стекло автобуса. После чего мужчина начал его душить, —описывает женщина начало конфликта.

Алёна и ее сын утверждают, что избиение началось беспричинно. Парень и пьяный мужчина даже не перемолвились словом.

— Он кричал, что мой сын украл у него какие-то электронные деньги. Но ведь они даже не были знакомы! Продолжал лупить, что-то кричал про кражу и каких-то подельников, понять было трудно: мужчина еле ворочал языком, но резво орудовал кулаками.

«Моя хата с краю»?

Ещё больше, чем агрессия незнакомца, Алёну возмутила реакция окружающих. В автобусе находись примерно 10 человек, среди них взрослые мужчины. Но никто не пришёл на выручку ребенку и даже не попытался разобраться в причинах избиения. Хотя Игорь звал на помощь.

— Более того, какие-то мужчины, видимо, поверив в версию с кражей, начали советовать злому и пьяному мужику вывести моего сына из автобуса на ближайшей остановке, там добить и закопать в снег, —чуть не плачет женщина. — Игорь объяснял, что ни в чём не виноват, просил вызвать полицию, но сострадания ни от кого не дождался. Никто даже не достал телефон.

По рассказу липчанки выходит, что мужчина измывался над подростком 11 автобусных остановок подряд. Люди входили и выходили в автобус, мальчик кричал, но другим пассажирам было всё равно.

«Выведи его и на улице добей»

16-лет — все-таки тот возраст, когда взрослому мужчине уже можно дать отпор, тем более, нетрезвому. Подросток этого не сделал, потому, что сильно испугался.

— У моего обидчика неожиданно нашлись сторонники — те мужчины, которые советовали вывести меня из автобуса и убить. Они радовались каждому удару, который мне наносили и подбадривали бьющего. Я боялся, что если отвечу, они нападут на меня все вместе и тогда точно отметелят до полусмерти, — говорит подросток.

—Игорь оказался зажат между стенкой автобуса и этим мужиком, который его то бил, то душил, то постоянно обзывал, — продолжает Алёна. — При этом нетрезвый пассажир ещё и представился сотрудником полиции, хотя документов никаких не показывал. Сыну нужно было выходить на остановки у площади Мира, но ему удалось убежать только возле цеха шлакопереработки.

Побег

— В какой-то момент агрессивный мужчина пересел с двойного сидения, на котором он меня бил на одиночное кресло с другой стороны — к тем мужчинам, которые давали ему советы. Вместе они начали обсуждать, что со мной делать и как дальше наказывать, — вспоминает Игорь. — Я дождался когда автобус начнёт закрывать двери и, стремглав, рванул к выходу. Мужик схватил меня за рукав куртки, но я изо всех сил вырвался, выпал из автобуса в сугроб, вскочил и побежал.

Бежал юноше по вечерней темноте, пришлось куда глаза глядят. В этот момент он больше всего боялся, что обидчик пустится следом. Но водитель автобуса уже закрыл двери и нажал на газ. Автобус медленно растворился на сумеречной дороге подальше от глаз избитого ребёнка, который некоторое время ещё прятался в кустах, а затем поехал домой…

— На следующий день мы обратились в полицию, — говорит многодетная мать, у которой Игорь самый младший 6-й ребёнок. — Я считаю, что такое нельзя спускать с рук никому! Возможно, обидчик просто перебрал лишнего, схватил «белочку», но мой сын здесь причём? Он ведь мог напасть на кого угодно – на любого ребёнка, женщину, на того, кто слабее. Моему сыну ещё повезло – сбежал, обошлось без увечий. А что было бы, если бы мужик в конце пути вытащил его на улицу и продолжил бы издеваться дальше? Считаю, что таким людям не место в цивилизованном обществе.

Полиция начала проверку

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что обращение по факту избиения подростка в автобусе было зарегистрировано. Его проверяет отдел полиции №5, по месту жительства заявителей.

— Назначена проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства конфликта между взрослым мужчиной и подростком, сообщили в УМВД. — Обязательно будет изучена видеозапись, камеры, которой должен быть оборудован салон автобуса, установлены очевидцы и второй участник конфликта. После этого будет принято процессуальное решение вплоть до возбуждения уголовного дела.