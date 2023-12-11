На дистанционное обучение полностью перешли восемь школ и 34 — частично

С сегодняшнего дня по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничительные мероприятия.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 11 декабря, полностью закрыты восемь школ: №№ 5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 72. Также переведены на дистанционное обучение 148 классов в 34 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).



С 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, в организациях допобразования, спорта, культуры и искусства разрешены только индивидуальные занятия, общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться. В общественных местах рекомендуется использовать маски.

