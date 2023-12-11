Общество

сегодня, 09:52

На дистанционное обучение полностью перешли восемь школ и 34 — частично

5 822
#школа #карантин
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На дистанционное обучение полностью перешли восемь школ и 34 — частично

С сегодняшнего дня по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничительные мероприятия.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 11 декабря, полностью закрыты восемь школ: №№ 5, 12, 14, 19, 33, 47, 48, 72. Также переведены на дистанционное обучение 148 классов в 34 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).

С 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, в организациях допобразования, спорта, культуры и искусства разрешены только индивидуальные занятия, общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться. В общественных местах рекомендуется использовать маски. 
5 822
#школа #карантин
1

Комментарии (5)

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Прохожий

4 минуты назад
Школы надо закрывать на время вспышки заболеваемости. Массовые мероприятия запрещены, а уроки разрешены . Смеяться во всем мире будут.
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Гость

12 минут назад
У нас сегодня 11 человек нет в классе и все болеют написали учителю что болит горло и голова и высокая температура.Почему не закрыли класс, издевательство.
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Игорь

16 минут назад
Школа - это не мероприятие. Это жизнь...
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Василий

20 минут назад
Тоесть, спортивные, культурные, массовые мероприятия с детьми запрещены. А школа, куда ходят огромное количество людей это не массовое скопление детей?
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Гостья1

34 минуты назад
Сложно,!Но надо предпринять все меры защиты и профилактики,чтобы семьи не пострадали от этих вирусов и бактерий! Лютуют-испытывают на слабос ть,но нам нельзя проиграть ,! Здоровье дороже!
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
72
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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