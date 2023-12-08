Общество
8 минут назад
Снег завтра будет идти весь день
Но сильного снегопада не ожидается.
Из-за надвигающейся непогоды мэр Евгения Уваркина ввела в Липецке с 9 декабря режим повышенной готовности. Однако синоптики сильных снегопадов в субботу не ждут.
По данным областного гидрометеоцентра, снегопад умеренной интенсивности может начаться завтра в четыре-шесть часов утра. Однако из-за того, что продолжаться он будет целый день, к вечеру может нападать от четырех до семи миллиметров осадков.
—На погоду будут влиять фронты Южного циклона, — рассказала дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина.
Зато 12 декабря в Липецкую область придет циклон с Запада, вот от него можно ожидать сильных снегопадов. По прогнозам синоптиков, в Липецке может выпасть 12,1 мм осадков.
По данным областного гидрометеоцентра, снегопад умеренной интенсивности может начаться завтра в четыре-шесть часов утра. Однако из-за того, что продолжаться он будет целый день, к вечеру может нападать от четырех до семи миллиметров осадков.
—На погоду будут влиять фронты Южного циклона, — рассказала дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина.
Зато 12 декабря в Липецкую область придет циклон с Запада, вот от него можно ожидать сильных снегопадов. По прогнозам синоптиков, в Липецке может выпасть 12,1 мм осадков.