На призыв мэрии Липецка помочь с уборкой снега откликнулись пять студентов

Но на работу не вышел ни один из них.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии говорили о снегопадах выходных дней и их последствиях. Заместитель начальника городского управления ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил, что на минувшей неделе из-за сложных погодных условий число ДТП выросло на 20%. За это время зафиксировано 84 аварии с 11 пострадавшими, что в 2,75 раза больше, чем в обычные дни. Самой значимой аварией спасатель называл пятничное ДТП у поселка 10 Шахта, где в аварию попали четыре грузовика и легковая машина (в ней пострадал водитель легковушки). Случились на прошлой неделе и три наезда на пешеходов — на улицах Ибаррури, Космонавтов и Юношеской, два и них — на «зебре» в светлое время суток.Примечательно, что во время снегопадов в Липецке зафиксировано на 19% меньше преступлений, чем в обычную неделю. Также липчане реже вызывали скорую помощь.По данным председателя городского департамента транспорта Евгения Чекрыжова, 9-10 декабря водители автобусов из-за сложной дорожной обстановки на четверть сбрасывали скорость. В итоге в среднем на 10 минут маршрутки выбивались из расписания. Из-за снегопада на 15 минут запаздывали автобусы маршрутов №8 и №378, на 20 минут — маршрутов №323 и №346, на 25 минут — маршрута №28, на полчаса — маршрута №33.— Спасибо управлению благоустройства, которые по просьбе водителей общественного транспорта и диспетчеров повторно посыпало противогололедными материалами дороги, где были самые большие проблемы, подъездные карманы у остановок. Заявки отправляли на расчистку дорог на улицах Юношеской, Ангарской, Минской, Механизаторов, 50 лет НЛМК Кривенкова, Свиридова, Меркулова, Ушинского, Московской, проспекта Победы, улицы Космонавтов в Сселках, — сказал Евгений Чекрыжов.Начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин назвал работу своих подчиненных спецоперацией:— В пятницу, перед субботним снегопадом, мы превентивно обработали сложные участки улично-дорожной сети пескосоляной смесью. Снег пошел в субботу шесть часов утра. На первую спецоперацию по внесению противогололедных материалов сразу же выехала техника. В 10 часов приступили к следующей спецоперации, проводившейся параллельно с первой, — сдвижке снега к краям дорог. Благодаря наемному транспорту, удалось выйти на круглосуточную уборку магистральных дорог. Если в субботу на дорогах работали 53 единицы техники, то в воскресенье — уже 101, а сегодня город убирают 110 единиц спецтранспорта.Вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что в первой половине дня в субботу было особенно важно обеспечить внесение песка и соли на дороги. «Чтобы появилась каша. Она может кому-то и не нравиться, но это необходимость. Иначе накатанный транспортом снег превратится в лед, и тогда справиться с ним будет куда проблематичнее».В воскресенье и сейчас, в понедельник, главной заботой МБУ «Управление благоустройства Липецка» стал вывоз нагроможденных снежных куч с обочин и от остановок. Для этого задействована та самая наемная техника.— На улицах можно увидеть десятки наемных погрузчиков и самосвалов, которые нам кроме как зимой не нужны в таком количестве, тракторов, которые прометают тротуары, убирают внутриквартальные проезды и улицы частного сектора. Муниципальные дворники расчищают автобусные остановки, пешеходные зоны, — сказал Николай Дергунов.На вопрос вице-мэра Светланы Сурмий о нормативах вывоза снежных куч с улиц Николай Дергунов ответил, что на это отведены семь дней, но МБУ старается работать быстрее:— В Липецке — 600 километров дорог. Наш приоритет — уборка снег с дорог, по которым ходят автобусы. Потом мы начинаем вывозить снег.Кстати, благодаря тому же аутсорсингу, резко выросло число уборщиков территорий — со 108 в субботу до 131 — в субботу и до 153 — сегодня.А вот со студентами, которым были готовы платить по тысяче рублей за несколько дней работы, дело не пошло, хотя на анонсированную встречу в МФЦ пришло много учащейся молодежи. В итоге помахать лопатой согласились всего пять студентов, но по факту на работу по разным причинам не вышел ни один! В мэрии не унывают, уповая на то, что в эту пятницу в ТРЦ «Липецк» на «Ярмарку высоких вакансий» придут те, кто всерьез решит помочь с уборкой города.В Липецке — более 2 800 многоквартирных домов, находящихся в управлении 86 УК. По словам заместителя председателя департамента ЖКХ Алексея Жидкова, на круг у «управляшек» — 1200 дворников и 90 единиц техники. На этих выходных частный бизнес вывел на работу всего 880 дворников и 54 трактора. Только в минувшие выходные в ЕДС с жалобами на отсутствие уборки снега обратились 23 жителя.— Мы персонально отрабатываем жалобы с руководством УК, проводим с ними встречи, рассылаем письма с напоминанием своевременно убирать дворы. Если нас игнорируют, подключают Госжилинспекцию.Закончилось совещание сообщением вице-мэра нерадостным анонсом от Николая Дергунова: сегодня в ночь в Липецке ждут новый снегопад, который может длиться несколько дней.