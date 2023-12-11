54 минуты назад
Больше пяти не собираться! В спортшколах Липецка ввели эпидемическую квоту на занятия
«Тренеры спортшкол проинформированы, информация до родительских чатов доведена», — сообщают в городском департаменте по физической культуре и спорту.
А сегодня в GOROD48 позвонили родители юной пловчихи, занимающейся в спортшколе «Лидер» и спросили, вести ли девочку на занятия, так как никакого оповещения об отмене тренировок не получали.
Мы обратились в департамент по физической культуре и спорту мэрии с вопросом: как быть с детьми и подростками, занимающимися групповыми видами спорта: футболом, хоккеем, тем же плаванием, где нет индивидуальных занятий?
— В наших учреждениях отменены все массовые мероприятия. Все тренировки групп здоровья, групп начальной подготовки также отменены до 21 декабря или переведены в онлайн-формат. Тренировки групп спортивного совершенствования и групп спортивного мастерства, спортсменов, у которых идет непрерывная подготовка к соревнованиям не ниже уровня ЦФО и первенств России, будут проходить в индивидуальном порядке в группах с участием не более пяти человек с использованием термометрии и средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тренеры спортшкол проинформированы, информация до родительских чатов доведена. В случае возникновения вопросов - рекомендую звонить напрямую в спортивные учреждения, — сообщили в департаменте.
— Введенные ограничения — мера вынужденная и правильная, очень много детей сейчас болеют. Абсолютно верно, что глава города борется с сезонным всплеском заболеваний сейчас, чтобы накануне Нового года была возможность провести для детей елки и праздничные мероприятия. Надеемся на понимания со стороны горожан, — добавила руководитель ведомства Ксения Казакова.
Мы связались с администрацией спортшколы «Лидер» и задали вопрос о том, почему информации о карантине нет в родительских чатах? И тут же родителям спортсменов такие сообщения пошли.
Вася
Странные дела
Мама
Абсурд