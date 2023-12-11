Общество

54 минуты назад

Больше пяти не собираться! В спортшколах Липецка ввели эпидемическую квоту на занятия

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#эпидемиологическая обстановка #ограничения
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Больше пяти не собираться! В спортшколах Липецка ввели эпидемическую квоту на занятия

«Тренеры спортшкол проинформированы, информация до родительских чатов доведена», — сообщают в городском департаменте по физической культуре и спорту.

9 декабря глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о введении в городе десятидневных ограничительных мер — с 11 по 21 декабря. Она объяснила их введение сложной эпидемиологической обстановкой. С сегодняшнего дня в городе запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятий с участием детей. В это же время в организациях спорта, культуры и искусства будут разрешены только индивидуальные занятия.

А сегодня в GOROD48 позвонили родители юной пловчихи, занимающейся в спортшколе «Лидер» и спросили, вести ли девочку на занятия, так как никакого оповещения об отмене тренировок не получали.

Мы обратились в департамент по физической культуре и спорту мэрии с вопросом: как быть с детьми и подростками, занимающимися групповыми видами спорта: футболом, хоккеем, тем же плаванием, где нет индивидуальных занятий?

— В наших учреждениях отменены все массовые мероприятия. Все тренировки групп здоровья, групп начальной подготовки также отменены до 21 декабря или переведены в онлайн-формат. Тренировки групп спортивного совершенствования и групп спортивного мастерства, спортсменов, у которых идет непрерывная подготовка к соревнованиям не ниже уровня ЦФО и первенств России, будут проходить в индивидуальном порядке в группах с участием не более пяти человек с использованием термометрии и средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тренеры спортшкол проинформированы, информация до родительских чатов доведена. В случае возникновения вопросов - рекомендую звонить напрямую в спортивные учреждения, — сообщили в департаменте.

— Введенные ограничения — мера вынужденная и правильная, очень много детей сейчас болеют. Абсолютно верно, что глава города борется с сезонным всплеском заболеваний сейчас, чтобы накануне Нового года была возможность провести для детей елки и праздничные мероприятия. Надеемся на понимания со стороны горожан, — добавила руководитель ведомства Ксения Казакова.

Мы связались с администрацией спортшколы «Лидер» и задали вопрос о том, почему информации о карантине нет в родительских чатах? И тут же родителям спортсменов такие сообщения пошли.
фото: https://t.me/kazakova_sport
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#эпидемиологическая обстановка #ограничения
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Комментарии (4)

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Вася

27 минут назад
Абсурд, полностью согласен!!! Очередная глупость !
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Странные дела

30 минут назад
А школы?! В классе больше 5 детей и ничего? Парадокс.
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Мама

30 минут назад
Да сколько можно-то ерундой страдать. В школах по половине класса болеют, но это нормально, а главное зло - кружки и секции. Объявите нормальный карантин на неделю! Тем более что в школах уроки сейчас толком и не проводятся, то классы украшают, то письма с открытками пишут. Учителя болеют, они же не в курсе, что зараза только ДШИ и ДЮСШ. В нашей школе уже третья неделя пошла, как нет уроков русского и литературы. Уважаемая администрация, не издевайтесь над детьми и учителями!
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Абсурд

42 минуты назад
То есть в обычных школах в классах всё нормально, а в остальных - нет? Дети в школах не брлеют, болеют исключительно за их пределами. Получается так...
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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