сегодня, 17:01
В Липецкой области продолжатся сильные порывы ветра, снег и метель
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта циклона с центром над Прибалтикой в Липецкой области пройдет снег различной интенсивности, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра будут достигать 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью — от -7 до -9 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 25 градусов мороза.
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08.12.2023 16:53Погода в Липецке
Вася
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