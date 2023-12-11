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В Липецкой области продолжатся сильные порывы ветра, снег и метель

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#метель #снегопад
В Липецкой области продолжатся сильные порывы ветра, снег и метель

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта циклона с центром над Прибалтикой в Липецкой области пройдет снег различной интенсивности, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра будут достигать 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно, снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, временами порывы до 18 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, днем — от -4 до -9 градусов. 

В Липецке облачно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью — от -7 до -9 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.

День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 25 градусов мороза. 

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#метель #снегопад

Комментарии (2)

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Вася

4 минуты назад
Что то не слышно бодрых рапортов чиновников об успешной очистке города от снега. Природа не терпит бахвальства.
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ё

35 минут назад
У нас четыре беды! Зима, весна, лето и осень.
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