Происшествия

16 минут назад

Пассажирский автобус попал в ловушку на окраине Липецка

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#автобус
Пассажирский автобус попал в ловушку на окраине Липецка

Автобус простоял в яме всю ночь.

Поздно вечером 10 декабря в Липецке на улице Металлургов, недалеко от автозаправочной станции, пассажирский автобус, пытаясь по газону объехать ДТП с тремя легковушками, угодил в провал. Автобус накренился и завис над ямой.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, водитель пустого автобуса маршрута № 39 «А/С Сокол — с. Ссёлки» возвращался в гараж. Своим ходом выбраться из ямы не смог. Автобус пришлось вытаскивать с помощью автокрана и тягача. Сделали это только сегодня утром.







В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что ДТП с автобусом на улицы Металлурге полицейские не регистрировали.

Фото: vesti-lipetsk.ru
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#автобус

Комментарии (1)

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Пару водятлов

10 минут назад
остановил бы и втроём подняли с крена, делов то целую бригаду техники вызывать?
ответить
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

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