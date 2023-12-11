Пассажирский автобус попал в ловушку на окраине Липецка

Автобус простоял в яме всю ночь.

Поздно вечером 10 декабря в Липецке на улице Металлургов, недалеко от автозаправочной станции, пассажирский автобус, пытаясь по газону объехать ДТП с тремя легковушками, угодил в провал. Автобус накренился и завис над ямой.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, водитель пустого автобуса маршрута № 39 «А/С Сокол — с. Ссёлки» возвращался в гараж. Своим ходом выбраться из ямы не смог. Автобус пришлось вытаскивать с помощью автокрана и тягача. Сделали это только сегодня утром.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что ДТП с автобусом на улицы Металлурге полицейские не регистрировали.