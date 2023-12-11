Общество
15 минут назад
В департаменте образования объяснили, почему не вводится общешкольный карантин
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«В постоянных коллективах опасность переноса инфекции меньше, чем в смешанных» — сказали в департаменте.
В комментариях к нашей публикации «Больше пяти не собираться! В спортшколах Липецка ввели эпидемическую квоту на занятия» о введении ограничительных мер мероприятия с участием детей липчане задаются вопросом, почему не объявляется общешкольный карантин.
Мы отправили этот вопрос в департамент образования мэрии.
— Дети болеют и в детских садах, и в школах. По состоянию на 11 декабря на дистанционное обучение полностью переведены восемь школ и еще 148 классов в 34 школах. А теперь о том, почему мы не закрываем на карантин все общеобразовательные учреждения. Во-первых, у нас нет такого распоряжения областного управления Роспотребнадзора. Во-вторых, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более, а в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе или десяти и более случаев в одной школе. Мы этот норматив исполняем.
Санитарные врачи пришли к выводу, что в постоянных коллективах опасность переноса инфекции меньше, чем в смешанных. То есть подхватить инфекцию в классе сложнее, чем в учреждениях дополнительного образования или в спортивной секции, куда могут приходить дети в том числе из классов и школ, закрытых на карантин. В этом и смысл решения главы Липецка — максимально ограничить смешивания детских и подростковых коллективов, — сказали в департаменте.
Мы отправили этот вопрос в департамент образования мэрии.
— Дети болеют и в детских садах, и в школах. По состоянию на 11 декабря на дистанционное обучение полностью переведены восемь школ и еще 148 классов в 34 школах. А теперь о том, почему мы не закрываем на карантин все общеобразовательные учреждения. Во-первых, у нас нет такого распоряжения областного управления Роспотребнадзора. Во-вторых, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более, а в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе или десяти и более случаев в одной школе. Мы этот норматив исполняем.
Санитарные врачи пришли к выводу, что в постоянных коллективах опасность переноса инфекции меньше, чем в смешанных. То есть подхватить инфекцию в классе сложнее, чем в учреждениях дополнительного образования или в спортивной секции, куда могут приходить дети в том числе из классов и школ, закрытых на карантин. В этом и смысл решения главы Липецка — максимально ограничить смешивания детских и подростковых коллективов, — сказали в департаменте.
308