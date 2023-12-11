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Снежные выходные: на дорогах области девять пострадавших и один погибший

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#авария #ДТП
Снежные выходные: на дорогах области девять пострадавших и один погибший

Кроме серьезных столкновений автоинспекторы зарегистрировали еще 101 аварию, в которых пострадали только автомобили.

В выходные дни Липецкая область оказалась под снегом. Непогода сказалась на дорожной обстановке — произошли несколько серьезных аварий.

Первая из них случилась вечером 8 декабря, когда снегопады только начинались. На дороге Орел – Тамбов грузовик «ДАФ» столкнулся с «ГАЗелью», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилями «Киа», «Тойота», «Лада Гранта», «КамАЗом» и еще одним грузовиком «ДАФ». В аварии пострадала 36-летняя женщина-водитель «Киа». С травмами ее госпитализировали.

9 декабря в Елецком районе автомобиль «Тойота» столкнулся с грузовиком «Вольво». С места аварии госпитализированы 37-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира.

Вечером 9 декабря в Липецком районе на дороге Липецк – Данков произошло столкновение автомобилей «УАЗ» с 34-летним водителем и «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии погиб 37-летний пассажир «Гранты». Водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили различные травмы. По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу.

— Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, — сообщили в УГИБДД.

За эти три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 101 столкновение автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших. 

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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ГОСТЬ53

11 минут назад
У нас климат и смена времен года миллионы лет!!! А как всегда- никто не ожидал, что зима придёт!!!! И так из года в год!!!. Тоаврищи, мы живем не Гваделупе, у нас зима это снег, метель, заносы и т.д.!!! Автопарк должен быть на стреме в любую секунду.
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Ромео78

34 минуты назад
Зима опять пришла неожиданно, во дворах уже не проехать, не пройти, если зп дворникам не поднимут никто работать за копейки не будет, времена изменились, альтруистов больше нет в этой стране,у всех в башке только бабки, вообще иногда кажется что мэрия считает себя умней всех...
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

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