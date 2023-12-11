Происшествия
сегодня, 11:09
Снежные выходные: на дорогах области девять пострадавших и один погибший
Кроме серьезных столкновений автоинспекторы зарегистрировали еще 101 аварию, в которых пострадали только автомобили.
В выходные дни Липецкая область оказалась под снегом. Непогода сказалась на дорожной обстановке — произошли несколько серьезных аварий.
Первая из них случилась вечером 8 декабря, когда снегопады только начинались. На дороге Орел – Тамбов грузовик «ДАФ» столкнулся с «ГАЗелью», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилями «Киа», «Тойота», «Лада Гранта», «КамАЗом» и еще одним грузовиком «ДАФ». В аварии пострадала 36-летняя женщина-водитель «Киа». С травмами ее госпитализировали.
9 декабря в Елецком районе автомобиль «Тойота» столкнулся с грузовиком «Вольво». С места аварии госпитализированы 37-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира.
Вечером 9 декабря в Липецком районе на дороге Липецк – Данков произошло столкновение автомобилей «УАЗ» с 34-летним водителем и «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии погиб 37-летний пассажир «Гранты». Водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили различные травмы. По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу.
— Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, — сообщили в УГИБДД.
За эти три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 101 столкновение автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.
Первая из них случилась вечером 8 декабря, когда снегопады только начинались. На дороге Орел – Тамбов грузовик «ДАФ» столкнулся с «ГАЗелью», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилями «Киа», «Тойота», «Лада Гранта», «КамАЗом» и еще одним грузовиком «ДАФ». В аварии пострадала 36-летняя женщина-водитель «Киа». С травмами ее госпитализировали.
9 декабря в Елецком районе автомобиль «Тойота» столкнулся с грузовиком «Вольво». С места аварии госпитализированы 37-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира.
Вечером 9 декабря в Липецком районе на дороге Липецк – Данков произошло столкновение автомобилей «УАЗ» с 34-летним водителем и «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины. В аварии погиб 37-летний пассажир «Гранты». Водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили различные травмы. По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу.
— Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, — сообщили в УГИБДД.
За эти три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 101 столкновение автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.
ГОСТЬ53
Ромео78