Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

Однако траты на готовый общепит в Липецкой области выросли.

Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-октябре немного сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года – на 0,2% (в сопоставимых ценах), и составил 284,2 миллиарда рублей. В расчете на душу населения пришлось 252,3 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.



На общее снижение розничного товарооборота повлияло сокращение трат на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Так, за десять месяцев торговый оборот здесь составил 136,2 миллиарда рублей, что на 3% меньше, чем год назад. На непродовольственные товары липчане израсходовали почти 148 миллиардов рублей – на 2,5% больше, чем в январе-октябре 2022 года.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-октябре составил 9,3 миллиарда рублей, или 108,2% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 8235 рублей.



