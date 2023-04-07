Происшествия

8 минут назад

Ведущего инженера «Липецкэнерго» и трех его коллег подозревают в нарушении работы счетчиков за взятки

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#взятка
Ведущего инженера «Липецкэнерго» и трех его коллег подозревают в нарушении работы счетчиков за взятки

Ведущего инженера филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» и его неустановленных коллег, подозревают в  получении крупных взяток. Областным управлением СК возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

По данным следствия, ведущий инженер, действуя в группе лиц, с декабря 2019 по январь 2023 года получил от троих собственников коммерческой недвижимости взятки более чем на  миллион рублей. 

«Незаконное денежное вознаграждение предприниматели передавали за вмешательство ведущего инженера и его коллег в работу приборов учета. Используя специальные технические приспособления, блокирующие счётный механизм без вмешательства в конструктив счётчика, подозреваемые занижали показания потребленной электроэнергии, а также организовывали безучётное и бездоговорное её потребление», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

СК возбудил уголовные дела и в отношении предпринимателей, им вменяется дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Эти дела и дело сотрудников «Липецкэнерго» объединены в одно производство.

Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников ГУЭБиПК МВД России, областных УФСБ и УМВД.

«В рамках расследования проведены обыски по местам жительства подозреваемых, осмотры мест происшествия, в ходе которых изъяты приборы учета для проведения технического исследования, а также деньги, признанные вещественным доказательством по уголовному делу.  Допрашиваются свидетели и подозреваемые, проводятся иные следственные действия с целью установления всех участников коррупционной схемы и фактов их преступной деятельности», — добавили в СК.

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#взятка

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