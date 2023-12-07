33-летняя женщина попала под «Опель»

Она оказалась единственной пострадавшей в дорожных авариях вчерашнего дня.

6 декабря в Усмани на улице Вельяминова 33-летнюю женщину сбил автомобиль «Опель», которым управлял 63-летний водитель. женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



Вчера в Липецкой области зарегистрированы 27 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.



По данным УГИБДД, за сутки на дорогах области выявлено 1331 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 76. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 1049 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.





