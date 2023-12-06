После похода в душ липчанка попала с ожогами 20% тела в реанимацию

Врачи борются за её жизнь.

58-летняя липчанка госпитализирована в областной ожоговый центр с сильными ожогами после обычного похода в душ.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина мылась в душе, в какой-то момент заклинил кран, и из него вдруг пошёл практически кипяток. В результате женщина получила ожоги 20% тела: у неё обожжены голова, туловище, руки, ноги.



Пациентка находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.



Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.