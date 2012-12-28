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Спорт
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34 минуты назад
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На «Кросс нации» запретили приходить с собаками, бутылками, гармошкой
Заявки на участие уже оформили более тысячи человек.
Долгие годы забег проводился в центре Липецка на улице Ленина, которую по такому поводу перекрывали. С пуском в строй спортивного кластера на Зелёном острове интересы физкультурников и обычных граждан пересекаться не будут.
Регистрация для участия в забеге проходила в режиме on-line на портале Госуслуг, но тем, кто не успел подать электронную заявку, расстраиваться не придётся: завтра в день старта с 9:00 до 12:20 в палатках перед Зелёным островом оформить допуск на участие можно очно. По данным GOROD48, заявки на участие уже подали более тысячи человек. Юношам и девушкам 2006 г.р. при себе нужно иметь справку от врача, взрослые принимают риск за своё здоровье на себя.
При этом в месте проведения стартом будут действовать меры безопасности. Нельзя приходить с животными, за исключением собак-поводырей, алкогольными напитками, стеклянной тарой, громоздкими предметами, превышающими 40х40х45 см.
Расписание стартов
11:00 – Забег на 4 000 метров (женщины и мужчины 2006 г.р. и старше; юноши и девушки 2007 г.р. и младше);
11:30 – Забег на 1 000 метров (мальчики и девочки 2017 г.р. и младше);
11:50 – Забег на 6 000 метров (юноши и девушки 2007 г.р. и младше);
12:10 – Забег на 800 метров (юноши 2007 г.р. и младше, женщины 2006 г.р. и старше);
12:50 – Забег 12 000 метров (мужчины 2006 г.р. и старше).
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