«Липецку» далеко до мичуринского «Тамбова»?

Наша главная команда вновь уступила фарм-клубу из соседней области.

Липецкие хоккеисты проиграли и второй домашний матч молодёжке «Тамбова» - 1:3.

Действующий чемпион НМХЛ открыт счёт на 5-й минуте, когда чуть ли не единственную оплошность за матч допустил вратарь липчан Максим Пузяков. Капитан гостей Иван Орешкин бросил от левого борта, шайба срикошетила о щиток голкипера и вонзилась в верхний угол – 1:0.

У липчан были отличные шансы отыграться, но наша команда не воспользовалась двумя двухминутными удалениями у «волков». 18-летний Пётр Леонтьев убегал практически один на один с вратарём, но не сумел переиграть Шамиля Валиуллина броском с неудобной руки.

И всё же на 17-й минуте «Липецк» забросил ответную шайбу. Сначала Эмиль Исмаилов продавил оборону гостей, приехал на пятачок, но проиграл дуэль голкиперу. Уже из-за ворот Исмаилов сделал точную передачу на Василия Балмашнова, который с неудобной руки переправил шайбу в сетку – 1:1.

Второй период начался с гола «Тамбова». На 23-й минуте защитник Владислав Чуркин бросил по воротам, а форвард Егор Плитин добил шайбу в сетку – 2:1. Второй отрезок прош1л с подавляющим преимуществом гостей. Красноречива статистика бросков в створ в их пользу: 14 против… 2. От более крупного счёта липчан уберег только крутившийся, как белка в колесе, Пузяков.

В начале третьего периода «Тамбов» забил снова, раскатав на 43-й минуте оборону хозяев в большинстве так, что Вадиму Сущеву оставалось бросить в пустой угол – 3:1. Судьба матча, по сути, была решена. Липчанам даже не удалось на последних минутах снять вратаря, настолько нити игры держали в своих руках приезжие хоккеисты.

Напомним, что в первом матче наша команда уступила «волкам» - 1:2, пропустив решающую шайбу за три секунды до конца овертайма.

Первый круг регулярного чемпионата подопечные Алексея Храмцова завершили на 7-м месте – 22 матча, 23 очка. «Тамбов» же вчера вернул себе лидерство в Восточной конференции – 22 матча, 38 очков, «волки» на одно очко обошли кирово-чепецкую «Олимпию».

Отметим, что главная команда «Тамбова» выступает в ВХЛ и идёт в зоне плей-офф на 15-м месте. Мы же который год не можем справиться с молодёжным составом, который тренируется, проводит домашние матчи и базируется в Мичуринске. Из-за этого название команды выглядит забавно «Тамбов» (Мичуринск). Но на площадке нам не до смеха.

Второй круг липчане начнут как раз в Мичуринске 9 и 10 декабря.