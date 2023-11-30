Лидер сумел додавить липчан за 3 секунды до конца овертайма

Наши парни были близки к сенсации, по разу попав в штангу и в крестовину чужих ворот.

Липецкие хоккеисты в первом матче на своей площадке уступили действующему чемпиону НМХЛ «Тамбову» - 1:2 в овертайме.

В ворота нашей команды после травмы вернулся Максим Пузяков. Работы у него было немало, только в первом периоде он отразил 7 бросков, а всего за игру – 29 (статистика по броскам в створ – 31 – 22 в пользу гостей).

Открыть счёт липчане смогли на 16-й минуте в большинстве. Защитник Заур Курбанов получил шайбу на «пятачке» от Никиты Шальнева и буквально с нескольких сантиметров нашёл брешь между щитками вратаря Шамиля Валиуллина и ближней штангой – 1:0.

Фарм-клуб команды Высшей лиги отыгрался на 23-й минуте. Иван Орешкин от правого борта резко перевёл шайбу на дальнюю штангу, где Матвей Ромакер бросал в упор: Пузяков успел переместиться и отразить бросок, но с добиванием справиться уже не мог – 1:1.

Не успел судья-информатор объявить фамилию автора гола, как липчане создали убойный момент: Василий Балмашнов замыкал прострел с левого края, но Валиуллин успел положить щиток на лёд и отразил бросок с полутора метров.

Затем Шальнев перехватил шайбу возле синей линии, липчане убежали вдвоём против одного защитника: последовал пас на Балмашнова, но на этот раз Василий броском с ходу чуть не сломал штангу.

Тамбовчане ответили выходом Евгения Труфанова один на один с вратарём, но Пузяков выручил.

В третьем периоде Балмашнов на входе в зону оставил шайбу Эмилю Исмаилову, тот бросил и угодил в крестовину.

Игра докатилась до овертайма, в котором антигероем стал наш нападающий Евгений Захаров, схлопотавший удаление за задержку игрока, не владеющего шайбой. В распоряжении «Тамбова» оставалась 1 минута и 12 секунд на реализацию лишнего, гости тут же взяли тайм-аут.

Овертаймы играют в формате 3х3 полевых хоккеиста, но в случае удаления у одной из команд, соперники имеют право выпустить четвёртого игрока.

Игра в формате 4х3 стала сущим кошмаром для Пузякова. Сначала он распластался по льду и сумел отразить бросок с «пятачка» Матвея Шелехова.

«Липецк» держался из последних сил, но… С броском Владимира Крикунова справился Пузяков, но «контрольный выстрел» Вадима Сущева с нескольких петров пришёлся прямо под перекладину – 2:1. Играть оставалось всего 3 секунды.

В турнирной таблице липчане сейчас на 7-м месте, тамбовчане на 2-м. После 21 игры у команд соответственно 23 и 36 очков. Сегодня состоится повторная игра.