Итоги недели: цены

Пока продукты для новогоднего стола в Липецкой области дешевле, чем в среднем по стране.

Закончилась неделя и мы снова проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.Наша корзина дешевых продуктов выросла в цене на 52 рубля 44 копейки. Подорожали бананы, подсолнечное масло и сливочное масло (точнее, в магазине не оказалось дешевого полукилограммового).Дорогая корзина подросла на 11 рублей 31 копейку. Что-то дешевело, что-то дорожало. Тенденций тут никаких не прослеживается, скорее, одни марки продуктов сменили другие.На этой неделе ассоциация «Руспродсоюз» подсчитала во сколько в 2023 году обойдется новогодний стол, и оказалось, что его стоимость выросла за год на 9,17%. В набор продуктов для новогоднего стола вошли ингредиенты салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», курица для горячего блюда, красная икра, сыр и колбаса, сладкое.Для семьи из четырех человек новогодний стол обойдется в 5,5 тысячи рублей. Годом он стоил менее пяти тысяч рублей. Больше остальных продуктов подорожали мандарины, курица и яйца, а подешевели — картофель, майонез и сливочное масло.Мы сличили данные «Руспродсоюза» по нескольким позициям с ценами в липецких магазинах и удивились. У нас дешевле, и значительно!Куры по 174 рубля 99 копеек, а не 229 рублей 70 копеек, майонеза мы нашли за 139 рублей 80 копеек, это значительно дешевле 276 рублей 90 копеек, которые брались в расчет «Руспродсоюза». Сливочное масло в липецких магазинах продается по 434 рубля 50 копеек за килограмм, а не по 835 рублей 20 копеек, картофель у нас стоит 13 рублей 49 копеек, а не 27 рублей 80 копеек. Да и красная икра у нас дешевле — 5 333 рубля за килограмм, а не 6 100 рублей.Мы тут же вспомнили историю почти десятилетней давности. В конце 2015 года Липецкая область прославилась на всю страну самым дешевым новогодним столом. Об этом рассказали на Первом канале в программе «Время покажет». Тогда, по данным Росстата, праздничный набор из 32 продуктов потянул на 5 785 рублей, а в Липецкой области новогодний стол стоил всего 651 рубль 55 копеек! Правда, липецкие чиновники, схитрили: в новогодний набор они не включили хлеб, картофель и соленья, так как они и так есть в каждом доме.И сейчас можно еще сэкономить, например, на икре. Для этого нужно немного везения. На Центральном рынке продается непотрошеная горбуша. В тушке самки может оказаться около 100 граммов икры. Самка отличается тем, что немного с горбинкой. И брюшко у рыбы должно быть полным. Как вариант, посоветуйтесь с продавцом, он подскажет.