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11 минут назад

Мошенники предлагают льготы от лица компании «Новитен»

Это очередная легенда для выманивания денег и личной информации.

Мошенники придумали новый способ развода доверчивых граждан. Они звонят через мессенджер, представляются сотрудниками компании «НовитЭн», и сообщают о назначенной льготе по оплате за электричество — 20%.

Ее, якобы, могут получить все клиенты компании, которым исполнилось 55 лет. Далее уже традиционно предлагается зарегистрироваться в приложении и продиктовать код из SMS. Код, естественно, приходит не от приложения энергокомпании, а сайта Госуслуги или банковских приложений.

Причем мошенники называют правильный адрес компании, а к собеседникам обращаются по имени-отчеству и даже знают даты их рождения.

В компании «НовитЭн» GOROD48 сообщили, что не звонят липчанам с предложениями о льготах на электроэнергию, не требуют регистрации в приложениях и не запрашивают коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.

«Энергосбытовые компании могут связываться с клиентами лишь для информирования о задолженностях или возможных ограничениях подачи электроэнергии», — сообщили в пресс-службе компании, попросив липчан не доверять подозрительным звонкам. В случае сомнений рекомендовали обращаться в официальные контакт-центры компаний.

Льготы в России являются монетизированными и оформляются через органы социальной защиты населения. Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающие организации не имеют полномочий на их предоставление.
мошенничество
Новитэн
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