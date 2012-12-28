Мошенники предлагают льготы от лица компании «Новитен»

Это очередная легенда для выманивания денег и личной информации.

Мошенники придумали новый способ развода доверчивых граждан. Они звонят через мессенджер, представляются сотрудниками компании «НовитЭн», и сообщают о назначенной льготе по оплате за электричество — 20%.Ее, якобы, могут получить все клиенты компании, которым исполнилось 55 лет. Далее уже традиционно предлагается зарегистрироваться в приложении и продиктовать код из SMS. Код, естественно, приходит не от приложения энергокомпании, а сайта Госуслуги или банковских приложений.Причем мошенники называют правильный адрес компании, а к собеседникам обращаются по имени-отчеству и даже знают даты их рождения.В компании «НовитЭн» GOROD48 сообщили, что не звонят липчанам с предложениями о льготах на электроэнергию, не требуют регистрации в приложениях и не запрашивают коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.«Энергосбытовые компании могут связываться с клиентами лишь для информирования о задолженностях или возможных ограничениях подачи электроэнергии», — сообщили в пресс-службе компании, попросив липчан не доверять подозрительным звонкам. В случае сомнений рекомендовали обращаться в официальные контакт-центры компаний.Льготы в России являются монетизированными и оформляются через органы социальной защиты населения. Согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающие организации не имеют полномочий на их предоставление.