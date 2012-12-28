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Общество
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31 минуту назад
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Отсутствием воды у жителей Липецкого округа заинтересовалась прокуратура
После жалоб нескольких сел на отсутствие воды прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере водоснабжения.
Как выяснилось, вода отключалась из неисправности насосов, которые не выдерживают нагрузки во время сезона полива огородов.
«В адрес руководства муниципалитетов и водоканала внесены представления об устранении нарушения законодательства при осуществлении водоснабжения населения. Устранение нарушений взято под контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В села будет организован подвоз воды.
Фото: Tekegram-канал Прокуратура Липецкой области
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