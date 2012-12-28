Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин свел счеты с жизнью на стоянке у «Европы» в центре Липецка
Происшествия
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
На улице Папина разбились мотоциклист и его пассажир
Происшествия
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
Житель Плеханово носился по селу пьяным на квадроцикле
Происшествия
В День пограничника центральные улицы Липецка будут перекрыты на полтора часа
Общество
Четыре «золотые» медали и норматив мастера спорта России
Спорт
«Река Липовка скоро станет судоходной»: возле молокозавода прорвало водопровод
Общество
Ответ всем хейтерам: презентация липецкого медвуза собрала аншлаг
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Общество
Читать все
Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Происшествия
34 жертвы — рецидивист развращал из тюрьмы детей
Происшествия
Вход в благотворительный фонд завален одежной и обувью
Общество
Отсутствием воды у жителей Липецкого округа заинтересовалась прокуратура
Общество
Строительный мусор повезли в лес — экологи выяснят, кто
Общество
Предприимчивый лебедянец собирал с земляков деньги на водительские права и исчезал
Происшествия
Отключать воду из-за порыва у молокозавода не будут
Общество
Мошенники предлагают льготы от лица компании «Новитен»
Происшествия
На НЛМК определили лучших слесарей по ремонту автомобилей
НЛМК Live
В Сырском Руднике вместе с ангаром горел вагончик и капитальное строение
Происшествия
Читать все
Общество
396
31 минуту назад
3

Отсутствием воды у жителей Липецкого округа заинтересовалась прокуратура

После жалоб нескольких сел на отсутствие воды прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере водоснабжения.

Прокуратура Липецкого округа проверяет исполнение законодательства в сфере водоснабжения после жалоб жителей сел Косыревка, Ситовка и Студеный выселки на перебои в подаче питьевой воды. Встречи с жителями сел провел прокурор округа Михаил Никитин.

Как выяснилось, вода отключалась из неисправности насосов, которые не выдерживают нагрузки во время сезона полива огородов.

«В адрес руководства муниципалитетов и водоканала внесены представления об устранении нарушения законодательства при осуществлении водоснабжения населения. Устранение нарушений взято под контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В села будет организован подвоз воды.

Фото: Tekegram-канал Прокуратура Липецкой области
отключение воды
прокуратура
0
0
3
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
9 минут назад
Пр королеве гараздо больше порядка было прихожу к выводу
Ответить
Наталья
15 минут назад
А почему не реагируют на жалобы жителей с.Казино Задонского района? столько жалоб во все инстанции написано, и только отписки.
Ответить
Р
21 минуту назад
Рвк и вообще за водопроводом не смотрят и не меняют видимо. Квадра получше работают кстати. Администрация давно должна снять негробова
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить