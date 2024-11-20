Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни

Все самые главные события сегодняшнего дня.

В Липецке станет ещё теплее, уже до 27-29 градусов. Дождик жару не остудит, осадков не предвидится.









- ул. Студеновская, 23б.





















28 мая – день погранслужбы РФ. Праздновать будут как обычно – митингом на площади Героев в 11:00 и шествием к памятнику «Пограничникам всех поколений» на площади Петра Великого. После этого «зелёные фуражки» переместятся в кафе и бары (хочется верить, не в парки и на детские площадки).















Из-за праздника в центре города ограничат движение с 10:00 до 11:30 часов по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская. А поблизости от центра за два часа до мероприятия и спустя ещё два часа перестанут продавать спиртное.

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня будут говорить об одном из прекраснейших городов мира – Варшаве. В 19:00 искусствовед и культуролог Андрей Ломоносов поведёт рассказ о столице Польши и её культуре (12+).















Андрей Ломоносов





В большом зале детской школы искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) сегодня выпускной (6+).

Вчера в школе уже проходило аналогичное мероприятие – для учащихся дополнительных общеразвивающих программ. А сегодня свои умения продемонстрируют выпускники дополнительных предпрофессиональных программ. Будет звучать классическая и народная музыка, песни и т.д.









Фото vk.com/dshi1lipetsk

Битва века





Ну, вот мы и дожили: северный Шаолинь пошёл войной на южный…, вернее в наших широтах знаменитая романовская игрушка бросила вызов добровской. Впервые состоится творческий «баттл» двух стилей народных промыслов в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а). Начало «битвы века» в 16:00 (6+).













Блесни интеллектом

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на «Эрудитариум» (12+).









70% предпринимателей малого и среднего бизнеса в России трудятся более 60 часов в неделю, каждый пятый работает по 12 часов в день без выходных. Аналитики отмечают, что треть бизнесменов спит не дольше 6 часов в сутки, а почти треть к середине недели сталкивается с усталостью и эмоциональным выгоранием.









24% липецких родителей детей 14-17 лет заявили SuperJob, что их отпрыски будут подрабатывать во время школьных каникул.





Более того – 14% школьников этого возраста находили подработки и во время учебного года. Обычно школьники устраиваются работниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами, аниматорами, официантами, сотрудниками ПВЗ.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Вавилова, 4, 12;- ул. Светлова, 26;В частном секторе временно расстанутся с комфортом жители улицы Вавилова.С 09:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. 9-й микрорайон, 2, 3, 7, 8;- ул. Асфальтная;- ул. Байкальская, 29;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. Демократическая;- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- ул. Космонавтов, 98;- ул. Котовского, 37;- ул. Краснодарская;- ул. Л. Кривенкова, 2б;- ул. Луговая, д. 2, 4, 5, 6/2, 20;- ул. Майская, 18, 21;- ул. М.И. Неделина, 16, 25, 30, 31;- ул. Мичурина, 21/1, 22, 24;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;- ул. Нагорная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15;- ул. Орджоникидзе, 33, 35;- ул. Пензенская;- ул. Производственная;- ул. Речная, 20;- ул. Римского-Корсакова:- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;- ул. Уступная, 2, 26;- ул. Черноземная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27;- ул. Южная;- пер. Нагорный, 3, 5;- пос. Новая жизнь.С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Речь пойдет о многовековом влиянии польской культуры на мировую цивилизацию, уникальной архитектуре старого города, восстановлении исторической среды после разрушительных войн XX века и современном облике Варшавы.Перед лекцией в фойе выступит струнный квартет ANIMA: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт), Анастасия Путилина (виолончель). После лекции вас ждет небольшой живой концерт: пианист Андрей Карпий исполнит произведения Фредерика Шопена.Посмотреть послушать пустят желающих бесплатно.Команда народного мастера России Ирины Беликовой (романовская игрушка) против команды народного мастера России Светланы Пастуховой (добровская игрушка)! Примкнуть в любой команде сможете и вы, освоите уникальные техники лепки глиняных всадников в разных традициях. А потом сравните с конкурентами – у кого лучше получилось?Это не квизы по кабакам, до которых уважающий себя человек не докатится. В «Библиотеке» устраивают настоящие битвы умов и интересные викторины. Соревнуются команды от 2 до 7 человек. Приходить можно сразу со своей «командой мечты» или поодиночке и тогда партнёров вам подберут организаторы прямо на месте.В 38% случаев ребёнок нашел работу сам, в 26% — помогли родители, в 15% — друзья. А как вы относитесь к детскому труду. «С 14 лет пашет» - это круто и скрепно, но ведь должно же быть у ребёнка детство?