Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По реке Воронеж поплыло нечто
Общество
Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Общество
В липецкой церкви произошел несчастный случай
Происшествия
Нечто в Воронеже: реку проверяют прокуратура и министерство экологии
Общество
Пожар в Сырском Руднике локализован
Происшествия
Из-за заваленной мусором квартиры жильцы дома на Космонавтов четыре дня без воды
Общество
40-летний мужчина проверял меткость и застрелил лебедя
Происшествия
«Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени»
Общество
Над Липецком поднялся столб дыма: в Сырском Руднике горит ангар
Происшествия
Житель Плеханово носился по селу пьяным на квадроцикле
Происшествия
Читать все
Елец снова под угрозой атаки БПЛА – для города и района объявлен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
На отсутствие воды жалуются и жители Ситовки
Общество
Новые «звездочки» танцевального спорта почувствовали вкус победы
Спорт
В Липецкой области снова сухо, ветрено и до +30
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившийся в церкви, нечто в реке Воронеж и столб дыма над Сырским Рудником
Общество
Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни
Общество
Сборная России по футболу выиграла турнир под Липецком
Спорт
Более 600 сотрудников НЛМК получили пропуска на велосипеды
НЛМК Live
Читать все
Общество
291
33 минуты назад
1

Сегодня в Липецке: День пограничника, каждый 4-й школьник нашёл работу на каникулах, богачи стонут от трудностей жизни

Все самые главные события сегодняшнего дня.

Почти тридцать

В Липецке станет ещё теплее, уже до 27-29 градусов. Дождик жару не остудит, осадков не предвидится.

DSC0412812.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Вавилова, 4, 12;
- ул. Светлова, 26;
- ул. Студеновская, 23б.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

В частном секторе временно расстанутся с комфортом жители улицы Вавилова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат дома:
- ул. 9-й микрорайон, 2, 3, 7, 8;
- ул. Асфальтная;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Демократическая;
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Космонавтов, 98;
- ул. Котовского, 37;
- ул. Краснодарская;
- ул. Л. Кривенкова, 2б;
- ул. Луговая, д. 2, 4, 5, 6/2, 20;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. М.И. Неделина, 16, 25, 30, 31;
- ул. Мичурина, 21/1, 22, 24;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Нагорная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15;
- ул. Орджоникидзе, 33, 35;
- ул. Пензенская;
- ул. Производственная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Римского-Корсакова:
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Черноземная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27;
- ул. Южная;
- пер. Нагорный, 3, 5;
- пос. Новая жизнь.

DSC0008412_2.jpg

Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


День пограничника: где что перекроют

28 мая – день погранслужбы РФ. Праздновать будут как обычно – митингом на площади Героев в 11:00 и шествием к памятнику «Пограничникам всех поколений» на площади Петра Великого. После этого «зелёные фуражки» переместятся в кафе и бары (хочется верить, не в парки и на детские площадки).  

d4ju2gnld9b6huo67g1nlgj0tw19y3qa.JPG

Из-за праздника в центре города ограничат движение с 10:00 до 11:30 часов по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская. А поблизости от центра за два часа до мероприятия и спустя ещё два часа перестанут продавать спиртное.

Культурный вечер

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня будут говорить об одном из прекраснейших городов мира – Варшаве. В 19:00 искусствовед и культуролог Андрей Ломоносов поведёт рассказ о столице Польши и её культуре (12+).

y5ogwk1egvwg5korfp078ow5n0vhp0rp.jpg

Андрей Ломоносов

Речь пойдет о многовековом влиянии польской культуры на мировую цивилизацию, уникальной архитектуре старого города, восстановлении исторической среды после разрушительных войн XX века и современном облике Варшавы.

Перед лекцией в фойе выступит струнный квартет ANIMA: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт), Анастасия Путилина (виолончель). После лекции вас ждет небольшой живой концерт: пианист Андрей Карпий исполнит произведения Фредерика Шопена.

Выпускной. Опять?

В большом зале детской школы искусств №1 им. М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) сегодня выпускной (6+).
Вчера в школе уже проходило аналогичное мероприятие – для учащихся дополнительных общеразвивающих программ. А сегодня свои умения продемонстрируют выпускники дополнительных предпрофессиональных программ. Будет звучать классическая и народная музыка, песни и т.д.

1vaheSatIzs.jpg

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Посмотреть послушать пустят желающих бесплатно.

Битва века

Ну, вот мы и дожили: северный Шаолинь пошёл войной на южный…, вернее в наших широтах знаменитая романовская игрушка бросила вызов добровской. Впервые состоится творческий «баттл» двух стилей народных промыслов в Керамокластере (ул. Студёновская, 39а). Начало «битвы века» в 16:00 (6+).

Без имени-1.jpg

Команда народного мастера России Ирины Беликовой (романовская игрушка) против команды народного мастера России Светланы Пастуховой (добровская игрушка)! Примкнуть в любой команде сможете и вы, освоите уникальные техники лепки глиняных всадников в разных традициях. А потом сравните с конкурентами – у кого лучше получилось?

Блесни интеллектом

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на «Эрудитариум» (12+).

2ei8rs3sum8yxr2ihb89kv3klpkf1wjv.jpg

Это не квизы по кабакам, до которых уважающий себя человек не докатится. В «Библиотеке» устраивают настоящие битвы умов и интересные викторины. Соревнуются команды от 2 до 7 человек. Приходить можно сразу со своей «командой мечты» или поодиночке и тогда партнёров вам подберут организаторы прямо на месте.

Нелёгкая доля бизнесменская

70% предпринимателей малого и среднего бизнеса в России трудятся более 60 часов в неделю, каждый пятый работает по 12 часов в день без выходных. Аналитики отмечают, что треть бизнесменов спит не дольше 6 часов в сутки, а почти треть к середине недели сталкивается с усталостью и эмоциональным выгоранием.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Работа и на каникулах не волк…

24% липецких родителей детей 14-17 лет заявили SuperJob, что их отпрыски будут подрабатывать во время школьных каникул.

Более того – 14% школьников этого возраста находили подработки и во время учебного года. Обычно школьники устраиваются работниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами, аниматорами, официантами, сотрудниками ПВЗ.

1duqm1gdurn88pqw1pnxgp66qzi98u6c.jpg

В 38% случаев ребёнок нашел работу сам, в 26% — помогли родители, в 15% — друзья. А как вы относитесь к детскому труду. «С 14 лет пашет» - это круто и скрепно, но ведь должно же быть у ребёнка детство?

Дорогие липчане! День нас ждёт насыщенный событиями и наверняка будет ещё много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
1
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
7 минут назад
Чем раньше пойдёт работать, тем лучше быстрее втянется.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить