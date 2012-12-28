В столкновении «Ауди» и «Тойоты» пострадала 19-летняя девушка

За сутки на дорогах области получили травмы два человека, один —погиб.





27 мая в Липецке на улице Стаханова столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 19-летнего водителя и «Тойота» с 22-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка «Тойоты» – ее госпитализировали.Вчера не обошлось без ДТП с участием мототехники: в поселке Лев-Толстой столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 37-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Пострадал 16-летний пассажир мопеда — с травмами его доставили в больницу.Около половины одиннадцатого вечера в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 36-летний водитель «Фольксвагена» сбил 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.«На одежде мужчины не было световозвращающих элементов. От полученных травм он умер на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.