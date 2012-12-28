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сегодня, 10:36
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В столкновении «Ауди» и «Тойоты» пострадала 19-летняя девушка

За сутки на дорогах области получили травмы два человека, один —погиб.

27 мая в Липецке на улице Стаханова столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 19-летнего водителя и «Тойота» с 22-летним парнем за рулем. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка «Тойоты» – ее госпитализировали.

Вчера не обошлось без ДТП с участием мототехники: в поселке Лев-Толстой столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 37-летнего водителя и мопед с 15-летним подростком за рулем. Пострадал 16-летний пассажир мопеда — с травмами его доставили в больницу.

Около половины одиннадцатого вечера в Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 36-летний водитель «Фольксвагена» сбил 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. 

«На одежде мужчины не было световозвращающих элементов. От полученных травм он умер на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.

авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
П
13 минут назад
Откуда токие машины во столько лет
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кормилец
13 минут назад
ну че там про пенсионеров а тут раз и одна молодежь
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Лиза
48 минут назад
Слова соболезнования родным и близким погибшего...
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