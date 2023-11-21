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22 минуты назад

Принимать роды липецких акушерок научит Люся

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#робот #медколледж
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Принимать роды липецких акушерок научит Люся

Студенты медицинского колледжа будут отрабатавать навыки с помощью робота, очень похожего на беременную женщину.

В этом году по федеральной программе «Профессионалитет» Липецкий медицинский колледж получил 65 миллионов рублей на оборудование и материально-техническую базу. Одним из самых весомых приобретений колледжа стал робот робот-симулятор для отработки навыков родовспоможения — Люсина. В колледже его уже переименовали в Люсю.

Внешне Люся похожа на беременную женщину. Даже кожа на ощупь напоминает настоящую. А когда она задышала, то и вовсе стало не по себе — настолько по-человечески.



На самом деле Люся — нашпигованный электроникой сложный механизм, управляемый с помощью ноутбука, на котором специалист задает любой сценарий родов.





— Робот может продемонстрировать нормальные роды, роды с патологией, нарушение родовой деятельности, кровотечение. Студент видит, как происходят роды. При каких обстоятельствах может возникнуть кровотечение, остановка родовой деятельности. Можно наблюдать, как себя ведет ребеночек во время родов, как появляется его голова, —рассказали преподаватели колледжа.

Люся ко всему прочему может еще и говорить: ее фразы, соответствуют моменту.




Раньше будущие акушерки отрабатывали в колледже навыки на механических тренажерах, которые с новой техникой даже сравнивать бессмысленно. Практику по-новому колледж собирается начать уже в декабре.
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#робот #медколледж
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Комментарии (2)

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Гостья

16 минут назад
Милота
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Гость

20 минут назад
Люсика знаю, Люсю нет
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